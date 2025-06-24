"Нафтогаз" победил "Газпром" в международном суде: что это значит

"Нафтогаз" выиграл арбитраж против"Газпрома" на $1,37 млрд, поскольку российская компания нарушила принцип "take or pay" – обязательства платить за оговоренные объемы газа, даже если фактически не забираешь его. Такое решение подтверждает, что договорные обязательства имеют силу, а нарушения наказываются – даже для таких гигантов, как "Газпром".

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Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Трибунал обязал "Газпром" выплатить $1,37 млрд за нарушение контрактных обязательств.

В мае 2022 года "Газпром" прекратил выполнение своих обязательств перед "Нафтогазом" по контрактному принципу "take or pay" – обязательства платить даже за неполученный объем газа. Этот принцип широко применяется в долгосрочных контрактах на поставку энергоресурсов и является предохранителем против односторонних нарушений условий.

В ответ, в сентябре 2022 года "Нафтогаз" обратился в международный арбитраж. "Газпром" пытался заблокировать этот процесс через суды в России, однако безуспешно. Несмотря на попытки вмешательства, трибунал, в состав которого вошли арбитры из Швеции, Швейцарии и Израиля, принял окончательное решение в пользу украинской стороны.

Что означает победа в суде

независимость трибунала и прозрачность процесса показали, что даже крупные игроки, как "Газпром", не могут избежать ответственности, если нарушают обязательства;

выигрыш "Нафтогаза" в $1,37 млрд – это не только компенсация потерь, но и серьезный вклад в финансовую стабильность компании и энергетическую безопасность Украины;

решение трибунала еще больше подрывает позиции "Газпрома" как надежного партнера на европейском рынке.

Как отметил Корецкий, следующим этапом станет обеспечение исполнения решения арбитража. Речь идет о юридических механизмах взыскания средств с "Газпрома", даже несмотря на возможные препятствия со стороны российского государства. Это может включать арест активов "Газпрома" за рубежом и другие инструменты международного права.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия готовится к резкому повышению цен на газ для промышленности, чтобы компенсировать убытки "Газпрома" после краха экспорта в ЕС. Если решение примут, газ для бизнеса будет дорожать на 20% ежегодно, а общее повышение тарифов для населения с начала войны достигнет 76%.

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