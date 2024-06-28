Украина давит на Кремль на финансовом фронте: остановка членства РФ в FATF продолжена

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) рассмотрела вопрос о дальнейшем применении санкций к стране-агрессору России за нарушение ею стандартов FATF. Было решено, что действия РФ продуцируют ежедневно растущие риски и угрозы отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения (ОС/ФТ/ФРОМУ).

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На данный момент остановка членства России в FATF остается в силе. Об этом стало известно по итогам пленарного заседания и заседаний рабочих групп FATF. В них с 23 по 28 июня приняла участие Государственная служба финансового мониторинга Украины.

"В продолжение заявлений, опубликованных с марта 2022 г., FATF повторно подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы", – сказано в сообщении.

В заявлении FATF также указано на увеличение связи КНДР с международной финансовой системой, что повышает риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также на недавнее прекращение мандата Группы экспертов Комитета ООН 1718, что затрудняет возможность получать надежную и достоверную информацию для поддержки оценки рисков ФРОМУ, связанных с КНДР.

Эти аспекты имеют прямую непосредственную связь с РФ, учитывая многочисленные доказательства растущей кооперации между двумя странами, а также ветирование со стороны РФ соответствующей резолюции Совбеза ООН касательно КНДР.

Госфинмониторинг призвал субъектов финансового мониторинга во внимание и строгую реализацию указанного заявления FATF путем соблюдения соответствующих положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"Россия, как остановленный член FATF, не должна избегать ответственности за свои действия в рамках Мандата FATF. Наша команда работает над дальнейшими мероприятиями и я благодарю всех коллег на национальном и международном уровне, кто поддерживает эти усилия", – подчеркнул глава Государственной службы финансового мониторинга. Украина Игорь Черкасский.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) может применить более жесткие меры, чтобы остановить углубление альянса между Россией и Северной Кореей. Помочь в достижении этой цели может внесение РФ в черный список FATF, отмечал глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

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