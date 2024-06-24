Сотрудничество РФ с Ираном и КНДР уже угрожает всему миру: FATF может это остановить

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) может применить более жесткие меры, чтобы остановить углубление альянса между Россией и Северной Кореей. Помочь в достижении этой цели может внесение РФ в черный список FATF. А пока такие меры не приняты, Кремль помогает КНДР, как и Ирану, получить доступ к международной экономике и финансам, от которых эти страны формально отрезаны.

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Об этом заявил глава Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинга) Украины Игорь Черкасский в статье AML Intelligence. По его словам, глобальная миссия FATF заключается в смягчении трех ключевых рисков:

отмывание денег;

финансирование терроризма;

распространение оружия массового уничтожения.

"На прошлой неделе Россия объявила о формализации "всеобъемлющих" торговых, военных и финансовых связей с Северной Кореей, что является последней попыткой положить конец изоляции Пхеньяна и предоставить ему лазейку в мировую экономику и финансовую систему. Это один из последних примеров последовательной кампании Кремля по подрыву целостности мировой финансовой системы, борьба с которой требует использования дополнительных инструментов", – отметил Черкасский.

FATF, в свою очередь, вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают глобальной финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма, которые являются партнерами России, как раз находятся в черном списке.

"На этой неделе (23-28 июня. – Ред.) в Сингапуре состоится заседание FATF, которое дает возможность для решительных действий против нарушений со стороны России", – призвал Черкасский. По его словам, угрозы от сотрудничества РФ с мировыми финансовыми изгоями уже приобрели серьезный масштаб:

Россия стала все больше зависеть от поставок боеприпасов из Северной Кореи в нарушение санкций ООН: в 2024 году РФ выпустила десятки северокорейских баллистических ракет по мирным украинским городам, а чтобы скрыть свои нарушения, в марте 2024 года Россия воспользовалась правом вето и распустила экспертную группу ООН, следящую за исполнением санкций против КНДР;

Кремль поставляет Северной Корее нефть и, как сообщается, помог стране получить доступ к банковским услугам, опять же в нарушение санкций ООН: таким образом, ось Россия – Северная Корея дает диктатуре Ким Чен Ына путь обратно в мировую экономику , отмечает Черкасский;

и, как сообщается, помог стране получить доступ к банковским услугам, опять же в нарушение санкций ООН: таким образом, , отмечает Черкасский; Россия предоставила Ирану "черный ход" для доступа к международной финансовой системе в нарушение правил FATF: Тегеран получил доступ к системе финансовых переводов, которую Россия ввела для обхода санкций SWIFT, российский госбанк ВТБ открыл филиал в Тегеране;

для доступа к международной финансовой системе в нарушение правил FATF: Тегеран получил доступ к системе финансовых переводов, которую Россия ввела для обхода санкций SWIFT, российский госбанк ВТБ открыл филиал в Тегеране; Иран также стал источником оружия для России : беспилотники иранского производства используются против украинских городов и гражданских объектов;

: беспилотники иранского производства используются против украинских городов и гражданских объектов; Кремль открыто финансирует терроризм , спонсируя ЧВК "Вагнер" – глобальную организацию наемников, которая была признана правительством Великобритании террористической организацией и транснациональной преступной организацией в США;

, спонсируя ЧВК "Вагнер" – глобальную организацию наемников, которая была признана правительством Великобритании террористической организацией и транснациональной преступной организацией в США; Кремль также укрепляет связи с талибами, которых, как сообщается, готовятся признать законным правительством Афганистана.

Такие связи стали возможны, т.к. Россия по-прежнему имеет доступ к глобальной банковской системе. "В случае попадания в черный список Россия будет признана юрисдикцией с высоким уровнем риска, а ее доступ к мировой финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований к ее контрагентам", – отметил Черкасский.

FATF уже пошла на беспрецедентный шаг, приостановив в феврале 2023-го членство России, а также выразив обеспокоенность в связи с сообщениями о торговле оружием с государствами, находящимися под санкциями ООН. "Несмотря на то что это долгожданный шаг, последующие действия России доказали, что растущая незаконная финансовая деятельность Кремля требует более жестких мер. Следующим естественным шагом на предстоящем пленарном заседании в Сингапуре для FATF стало бы включение России в свой так называемый черный список", – заявил Черкасский.

Он объяснил, что в случае попадания в черный список Россия будет признана юрисдикцией с высоким уровнем риска, а ее доступ к мировой финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований к ее контрагентам. Сам Центральный банк России ранее заявлял, что этот шаг сведет на нет большую часть его финансовой деятельности.

Такие действия FATF помогут защитить национальные финансовые системы и международный бизнес от вливаний российских грязных денег, в том числе доходов от террористической деятельности в Украине. "Государствам-членам FATF не нужно ждать, пока появятся черные списки, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые представляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма", – призвал Черкасский.

По его словам, включение России в черный список FATF также снизит угрозы для компаний, которые сознательно или неосознанно рискуют быть вовлеченными в российские посреднические сети, способствующие обходу санкций. Эти компании рискуют попасть под вторичные санкции или потерять корреспондентские отношения с западными банками.

"Сейчас уже ясно, что предупреждения и заявления международного сообщества не могут убедить Россию изменить свой курс. Неспособность обратить внимание на вопиющие нарушения международных норм приведет лишь к усилению злонамеренного поведения и поощрению других злонамеренных субъектов. Международному сообществу пора ввести более жесткие меры против России, чтобы защитить себя и свои финансовые системы", – резюмировал Черкасский.

Как сообщал OBOZ.UA, Госфинмониторинг Украины обеспечивает подготовку к очередному заседанию FATF. В частности, ведомство продолжает привлекать внимание FATF к нарастающим рискам и угрозам, которые провоцирует Россия, особенно в сотрудничестве с Ираном и КНДР.

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