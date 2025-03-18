Украина активно запасает импортный газ: "Нафтогаз" подписал очередной контракт

Украина активно наращивает стратегические запасы импортного газа, подписав еще один контракт на 100 млн. кубометров LNG с польской компанией ORLEN. Ожидается, что это укрепит энергетическую безопасность страны и снизит зависимость от традиционных маршрутов поставок.

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Об этом сообщает "Нафтогаз". Это уже второй контракт в рамках Меморандума о взаимопонимании между компаниями, свидетельствующий об успешном партнерстве между Украиной и Польшей в энергетическом секторе.

Законтрактованный газ является частью партии американского СПГ, которая после регазификации будет транспортироваться через Польшу на украинскую границу. Это позволяет обеспечить стабильный импорт энергоносителей, уменьшая зависимость от традиционных поставочных маршрутов.

Газ поступит в Украину уже в апреле 2025 г. и будет использован для создания стратегического резерва на следующий отопительный сезон. Такой подход гарантирует, что у страны будет достаточные запасы топлива в случае возможных энергетических кризисов или очередных атак со стороны России на критическую инфраструктуру.

Почему импорт СПГ важен для Украины

укрепление энергетической безопасности – Украина расширяет источники поставок, что позволяет уменьшить влияние России на энергетический сектор;

– Украина расширяет источники поставок, что позволяет уменьшить влияние России на энергетический сектор; диверсификация поставщиков – благодаря сотрудничеству с ORLEN Украина получает LNG с американского рынка, что минимизирует риски энергетической зависимости;

– благодаря сотрудничеству с ORLEN Украина получает LNG с американского рынка, что минимизирует риски энергетической зависимости; гарантия стабильного газоснабжения – стратегический запас топлива поможет избежать дефицита в зимний период;

– стратегический запас топлива поможет избежать дефицита в зимний период; повышение конкурентоспособности украинского рынка газа – международные контракты открывают возможности для дальнейшего развития торговли энергоносителями.

ORLEN – одна из крупнейших нефтяных и энергетических компаний Центральной и Восточной Европы. Для польской стороны этот контракт не только подтверждает ее конкурентоспособность на европейском рынке газа, но укрепляет энергетические связи с Украиной. Как отметил генеральный директор ORLEN Иренеуш Фонфара, компания использует свой опыт и торговую экспертизу, чтобы обеспечить надежные поставки топлива для Украины на выгодных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский энергетический "гигант" "Газпром" начал масштабное сокращение штата (более 1 500 сотрудников) из-за потери европейского рынка и конкуренции с США. Аналогичный подход к отчетности персонала ранее использовал Илон Маск в США.

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