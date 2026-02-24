Угрозы Фицо не сработали: две страны ЕС готовы заменить Словакию в поставках электроэнергии Украине

Словакия официально остановила экстренные поставки электроэнергии в Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Однако Польша и Румыния заявили о немедленной готовности заменить ее и обеспечить Украине необходимые объемы электроэнергии.

Об этом сообщил депутат Европейского парламента Томаш Здеховский. По его словам, правительства Польши и Румынии уже проинформировали европейских партнеров о готовности оперативно взять на себя необходимый объем электроснабжения для украинской энергосистемы в случае отказа других стран от поддержки

Заявление прозвучало на фоне решения правительства Словакии остановить аварийные поставки электроэнергии Украине. Об этом 23 февраля сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

По его словам, решение является прямым ответом на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Фицо заявил, что если поставки нефти не будут возобновлены, Словакия прекратит любую помощь Украине в стабилизации ее энергосети. "С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергосети, она не получит такой помощи", – подчеркнул премьер.

Фицо утверждает, что решение не нарушает международных обязательств Словакии. Он также отметил, что только в январе 2026 года объем аварийных поставок электроэнергии Украине был вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Кроме того, словацкий премьер пригрозил дальнейшими политическими шагами – в частности пересмотром позиции Братиславы по поддержке членства Украины в Европейский Союз, если транзит российской нефти не будет восстановлен. В Брюсселе отмечают, что стабильность украинской энергосистемы остается общим европейским интересом, особенно в условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия и Словакия, правительства которых называют дружественными к Кремлю, остановили поставки дизельного топлива в Украину, на который приходилось около 13% импорта. Однако рынок имеет альтернативные источники поставок, поэтому дефицита не ожидается, а влияние на цены на АЗС будет минимальным или краткосрочным.

