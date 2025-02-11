Учитель 'ожидает больших проблем' для нефтяной промышленности Сербии из-за санкций США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "ожидает больших проблем" в нефтяной промышленности страны. В частности это касается "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) – энергетической компании с "Газпромом" как одним из акционеров, которая попала под санкции США.

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Об этом он заявил в понедельник, 10 февраля, передает "Radio Slobodna Evropa". По его словам, не существует "хорошего и простого решения "для компании, которая подверглась санкциям со стороны Соединенных Штатов из-за ее контрольного пакета акций, принадлежащего стране-агрессору России.

"Как будто русские и американцы отдаляются друг от друга по всем фронтам. Я надеялся, что мы сможем положить этому конец без крупной политической драмы, с каким-то соглашением и большим взаимопониманием между всеми сторонами, но, очевидно, мы не сможем этого сделать. И те, и другие (и русские, и американцы) застряли на том, что в их интересах", – сказал Вучич.

Президент отметил, что для NIS "не существует ни хорошего, ни простого решения", и добавил, что Сербия "как будто разрывается между двумя автомобилями, движущимися в противоположных направлениях".

6 февраля Вучич заявил, что Сербия все еще ждет ответа от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на просьбу NIS отложить применение санкций как минимум на 90 дней, пока не будет найдено решение по вопросам отношений собственности в этой компании.

10 января OFAC внесло NIS в "черный список" в рамках нового пакета санкций против российской нефтяной отрасли. С 2008 года 56,15% акций компании NIS принадлежат российской государственной компании "Газпром нефть" и ее материнской компании "Газпром", 29,87% — сербскому государству, а остальная часть принадлежит мелким акционерам.

Как сообщал OBOZ.UA, Сербия следом за Швейцарией выразила желание провести на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным. Вучич сказал, что страна в этом "заинтересована".

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