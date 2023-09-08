Деньги для Украины: первая страна ЕС готовит конфискацию российских активов

Эстония собирается первой страной ЕС, которая узаконит конфискацию российский активов для финансирования восстановления Украины. В правительстве страны уже готовы одобрить соответствующий законопроект и отправить его на утверждение парламента.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Bloomberg. Глава МИД Эстонии уверен: такой шаг, "действительно ударит" по России.

"Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству", – сказал Цахкна. Он также добавил, что этот закон неизбежно приведет к волне судебных исков со стороны России.

Работа над этой инициативой ведется в Эстонии с декабря 2022 года. Законопроект может затронуть около 35 млн евро финансовых активов, принадлежащих российским предприятиям в Эстонии.

Согласно эстонской схеме, международный реестр ущерба Украине будет использоваться в качестве основания для экспроприации активов. По словам Цахкна, подготовка инициативы в соответствии с законодательством ЕС осложнялась жесткими гарантиями частной собственности в Эстонии.

Механизм использования российских активов в интересах восстановления Украины обсуждается и на общеевропейском уровне. Однако речь идет не о конфискации.

Так, Bloomberg отмечает, что официальные лица ЕС провели встречу с представителями стран-членов блока, чтобы наметить план введения налога на непредвиденную прибыль, полученную российскими фондами. "Обсуждения продолжатся на следующей неделе с участием экспертов всех 27 правительств ЕС. Европейская комиссия предложит юридический путь для перевода доходов в бюджет ЕС", – отмечает агентство.

Ожидается, что активы российского центрального банка, иммобилизованные в ЕС, принесут около 3 млрд евро непредвиденной прибыли. Более половины активов находятся в денежных средствах и депозитах, а "значительная сумма" оставшейся части – в ценных бумагах, которые превратятся в денежные средства по мере их погашения в ближайшие два-три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США передадут Украине конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы. Это станет первым подобным случаем. Средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!