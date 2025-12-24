У берегов Азии образовалась 'пробка' из танкеров с российской нефтью, которую не хотят выгружать – Bloomberg

Экспорт российской нефти поднялся до самого высокого уровня за более чем 2,5 года. Однако объемы российской нефти, хранящейся на танкерах в море, несмотря на рекордные темпы экспорта, с конца августа выросли почти на 50% – из-за пробок в портах Азии. Особенно возросло количество "судов в пробках" у берегов Индии и Китая.

Такой избыток нефти подталкивает цены к снижению и усложняет логистику поставок Москвы. Об этом 23 декабря пишет Bloomberg.

Новая проблема Кремля

Хотя средний объем поставок за четыре недели вырос до самого высокого уровня (с мая 2023 до 21 декабря текущего года), "доставка грузов остается проблемой", а количество нефти в море с конца августа выросло на 48%. В настоящее время по меньшей мере 20 танкеров, перевозящих российскую нефть, ждут разрешения на причалы в китайских и индийских портах, а другие потратили месяцы на доставку своих грузов.

В декабре средненедельные поставки демонстрируют рост, компенсируя потери ноября. Часть колебаний, по оценкам аналитиков, связана с погодными условиями. В то же время главным фактором сокращения экспорта в прошлом месяце стало внесение США в санкционный список двух крупнейших российских экспортеров – "Роснефти" и "Лукойла".

Трехлетний минимум

Уже 12-е подряд падение цен привело к тому, что стоимость поставок приблизилась к трехлетнему минимуму, отмечают в Bloomberg.

За последние четыре недели Россия отгружала 3,87 млн баррелей в день, что на 200 тыс. баррелей больше, чем неделей ранее. Такой рост объясняют восстановлением отгрузок из балтийского порта Приморск.

Кроме того, резкое сокращение переработки нефти в России (из-за перманентных украинских ударов по НПЗ страны-агрессора) высвободило дополнительные объемы сырья для экспорта. Работа нефтеперерабатывающих заводов в России остается ниже средних сезонных показателей.

Удары в море

Еще 19 декабря стало известно, что СБУ впервые поразила танкер теневого флота России в водах Средиземного моря. Дроны службы преодолели более 2 тыс. км, чтобы нанести удар по судну QENDIL.

Как сообщал OBOZ.UA, для атаки спецназовцы "Альфы" выбрали момент, когда танкер не был загружен нефтью: это позволило избежать загрязнения акватории.

В результате атаки танкер получил критические повреждения, которые делают невозможным его дальнейшую эксплуатацию.

Ранее, 10 декабря текущего года, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan. Эффектную и эффективную операцию было проведено объединенными силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

А 29 ноября Sea Baby вывели из строя два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT в Черном море. Как и предыдущие, они принадлежали к теневому флоту страны-агрессора России и направлялись пустыми на загрузку в Новороссийск.

