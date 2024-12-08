Украинские товары могут стать дороже импортных: эксперты рассказали, чего ожидать

Повышение налогов в Украине может привести к тому, что украинские товары станут дороже импортных, создавая неблагоприятные условия для отечественных производителей. Последствия этого решения уже ощущаются посредством роста цен и инфляционного давления, которое, по прогнозам экспертов, будет продолжаться и в 2025 году.

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Об этом сообщила народная депутат и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Рост налогов, в частности военного сбора, от 1 декабря 2024 создал новые вызовы для экономики Украины.

По мнению экспертов, это может привести к тому, что украинские товары станут дороже импортных. Первые последствия этого решения уже ощутимы посредством роста цен, а прогнозируемый рост инфляции еще больше усложнит ситуацию. Согласно макроэкономическому и монетарному обзору НБУ, основными факторами, вызывающими рост цен, являются:

меньшее предложение продовольственных товаров на рынке из-за снижения экономической активности в аграрном секторе;

на рынке из-за снижения экономической активности в аграрном секторе; расходы бизнеса на энергоавтономность: многие компании инвестируют в генераторы и альтернативные источники энергии, что увеличивает себестоимость продукции;

рост затрат на оплату труда из-за дефицита кадров;

из-за дефицита кадров; ослабление обменного курса гривны в предыдущие периоды, что повлияло на стоимость импортируемого сырья.

Инфляция в октябре 2024 года ускорилась до 9,7% в годовом исчислении, а в ноябре она, вероятно, превысила 10%, отмечают в Нацбанке. Повышение налогов существенно повлияет на ценообразование:

рост военного сбора с 1,5% до 5% означает увеличение нагрузки на бизнес и граждан;

с 1,5% до 5% означает увеличение нагрузки на бизнес и граждан; общее налогообложение доходов граждан выросло до 23% (18% НДФЛ + 5% военного сбора), что уменьшает покупательскую способность;

выросло до 23% (18% НДФЛ + 5% военного сбора), что уменьшает покупательскую способность; дополнительные расходы ФЛП через введение военного сбора для предпринимателей по упрощенной системе налогообложения.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что повышение налогов может создать ситуацию, когда импортные товары станут дешевле украинских. Это связано с ростом себестоимости отечественного производства, которое не всегда может конкурировать с иностранными аналогами. Эксперты НБУ и Минэкономики имеют разные прогнозы относительно уровня инфляции:

до конца 2024 года:

НБУ прогнозирует 9,7%, но, по словам заместителя главы Нацбанка Сергея Николаевчука, фактическая инфляция может превысить 10%;

прогнозирует 9,7%, но, по словам заместителя главы Нацбанка Сергея Николаевчука, фактическая инфляция может превысить 10%; Минэкономики оценивает инфляцию на уровне 9,5%;

оценивает инфляцию на уровне 9,5%; в 2025 году:

НБУ прогнозирует понижение инфляции до 6,9%;

прогнозирует понижение инфляции до 6,9%; Минэкономики прогнозирует уровень инфляции в 9,5%.

Государственный бюджет на 2025 год прогнозирует значительную разницу между экспортом и импортом, которая может составить несколько десятков миллиардов долларов. Это создаст дисбаланс, который окажет негативное влияние на украинских производителей и конкурентоспособность их продукции.

Повышение налогов предполагает увеличение доходов бюджета на 141 миллиард гривен, но эти средства могут быть компенсированы ростом цен. От этого пострадают как потребители, так и бизнес.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские производители сыра могут резко увеличить стоимость своей продукции – килограмм качественного сыра на зимние праздники обойдется в 400 грн. Учитывая это, торговые сети рассматривают возможность значительно увеличить импорт зарубежных сыров, стоимость которых значительно ниже.

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