Озвучен тариф на газ в июле: сколько будет стоить кубометр

Украинские тариф на газ в июле составит 7,96 грн за кубометр для 98% населения. Цена установлена до конца апреля 2026-го.

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Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены до следующего года принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", - говорится в сообщении компании.

Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб, отмечает ГазПравда. А вот месячные ценники меняются в зависимости от рыночных тенденций.

Что будет с газом

На этот раз в оценки Summer Outlook, которые представили Dixi Group, также включили и ситуацию с газом. Россия во время отопительного сезона едва ли не впервые массово атаковала газовую инфраструктуру Украины. Вместе с тем "Нафтогаз" накопил в прошлом году рекордно малые запасы газа. Это привело к необходимости импортировать голубое топливо в период высоких "зимних цен".

Задача на лето - накопить запасы на следующий отопительный сезон. Если к зиме не готовиться летом, это не только заставит больше платить за импорт зимой, но и создаст риски дефицита газа. Веерные отключения населения практически невозможны. В то же время есть возможность ограничивать потребление предприятий.

"Целевой показатель по газу в хранилищах не озвучивали официально, но он может соответствовать уровню не менее 14-15 млрд кубометров на 1 ноября. Это больше 13 млрд кубометров, которые удалось накопить в прошлом году. На конец этого месяца наш аналитический центр прогнозирует 6,75 млрд кубометров в ПХГ. Против двух предыдущих лет запасы в хранилищах и темпы их накопления существенно ниже", - отмечают в DiXi Group.

С начала года Украина уже импортировала 2 млрд кубометров газа. Как и в случае с электроэнергией, аналитики разработать несколько сценариев развития ситуации.

"Оптимистический сценарий" предполагает увеличение темпов закачки до 32 млн кубометров в сутки уже начиная с июня и восстановление добычи газа до уровня 2024-го. Так, к 1 ноября в хранилищах будет 15 млрд кубометров.

"Средний сценарий" также предусматривает наращивание темпов закачки газа, но уже до 24 млн кубометров в сутки с июня. В то же время добыча предполагается на уровне 10% меньшем, чем было в 2024-м. Это может произойти из-за новых атак или невозможности полного восстановления. В среднем сценарии запасы в хранилищах по состоянию на 1 ноября будут достигать 13,02 млрд кубометров.

"Пессимистический сценарий" предусматривает высокий риск дефицита газа зимой. Главные факторы - продолжение интенсивных ударов по инфраструктуре, проблемы с финансовым обеспечением импорта, а также существенный рост летнего спроса за счет энергогенерации. Если этот сценарий реализуется, по состоянию на 1 ноября запасы будут на уровне 10,29 млрд кубометров.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше - 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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