Цены на газ в Европе подскочили из-за опасений Путина – Bloomberg

Цены на европейский природный газ выросли после того, как российский диктатор Владимир Путин подверг сомнению вероятность заключения соглашения о сохранении поставок газа в Европу через Украину. 27 декабря эталонные фьючерсы подскочили на 5%.

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Это самый большой за неделю скачок, сообщает Bloomberg. Издание также напоминает слова пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого, что транзита российского газа с 1 января 2025 года "не будет вообще".

Однако Киев не исключает возможность достижения соглашений по транзиту газа.

"Если Украина получит предложения от Еврокомиссии по продлению транзита, то она готова их рассмотреть. Некоторые консультации уже проходят в разных форматах, но не с Россией, конечно", – цитирует издание слова Тихого.

Но Путин заявил, что заключить новый транзитный контракт "будет невозможно". Более того, предложения разрешить Венгрии, Словакии, Турции или Азербайджану взять под контроль транспортируемый через Украину газ невозможно реализовать из-за того, что российский "Газпром" оперирует лишь долгосрочными контрактами, добавил российский диктатор.

Страны Центральной Европы, которые все еще покупают российский газ, предложили ряд альтернативных решений для продолжения поставок топлива через Украину. Но украинский президент Владимир Зеленский "отверг какие-либо договоренности, которые предоставляют деньги в российскую казну", утверждает издание.

Европейские трейдеры внимательно следят за запасами газа в газохранилищах региона, уровень которых сейчас ниже 75%.

Как сообщал OBOZ.UA, газопровод "Северный поток" будет запущен в 2025 году, что позволит странам Европейского союза снова покупать российский газ. Причем владельцем российской "трубы" выступит не российский газовый монополист "Газпром", а инвестор из США – по крайней мере, так считает президент Сербии Александр Вучич.

В целом газоснабжение в ЕС остается очень актуальной темой, поскольку с 1 января истекает срок действия договора о транзите российского газа через Украину. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль утверждал, что Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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