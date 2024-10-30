Цены на газ в Европе могут существенно упасть: какая ситуация с голубым топливом в Украине

Украина продолжает наращивать газодобычу, что позволит стабильно пройти отопительный сезон и снизить энергозависимость от внешних рынков. Это также создает возможность развития Украины как газового хаба Восточной Европы.

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Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник. "Наличие достаточного количества голубого топлива собственной добычи повышает возможности для стабильного прохождения отопительного периода. Кроме того, наращивание собственной добычи газа является ключевым фактором для уменьшения зависимости Украины от мировых рынков", – отметил Колесник.

Он подчеркнул, что наращивание добычи становится особенно важным на фоне снижения цен на газ в Европе. Несмотря на то, что фьючерсы на газ падают из-за переполненных европейских хранилищ и стабильной генерации возобновляемой энергии, Украина не ослабляет свою программу увеличения добычи.

Николай Колесник также обратил внимание на значительные сдвиги в добывающей отрасли благодаря современным технологиям и обновлению оборудования. Газодобывающие предприятия активно модернизируют инфраструктуру и внедряют передовые подходы для увеличения эффективности добычи. Так, повышение уровня безопасности газодобывающих объектов стало одним из приоритетов, обеспечивающих стабильную работу объектов даже в кризисных условиях. Кроме того Украина укрепляет сотрудничество с международными энергетическими компаниями, что способствует применению передовых технологий в отрасли.

Боевые действия на востоке страны усложнили работу на многих газовых месторождениях, однако война также дала толчок важным реформам и инвестициям в сферу энергетической безопасности. "Война не только создала сложные условия для добычи, но и стимулировала важные реформы и инвестиции, направленные на повышение энергетической безопасности государства", – добавил Николай Колесник.

На фоне снижения европейских цен на природный газ, в частности из-за стабильных объемов возобновляемой генерации и полностью заполненных газовых хранилищ, Украина остается устойчивой в своих планах по увеличению собственной добычи. Европейские фьючерсы на газ упали на 2,3%, до 41,9 евро за мегаватт-час, а трейдеры надеются, что сохранение низкого спроса позволит избежать значительных колебаний цен в течение зимы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Китай обогнал Европу в статусе крупнейшего рынка сбыта российского трубопроводного газа. И даже учитывая это, а также планы правительства страны-агрессора нарастить поставки газа в КНР еще сильнее, это составит лишь малую долю того, что до 2022 года покупали страны Европейского Союза.

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