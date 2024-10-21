Россия стала газовым придатком Китая: Европа больше не главный клиент "Газпрома"

Китай обогнал Европу в статусе крупнейшего рынка сбыта российского трубопроводного газа. Но даже с учетом этого, а также планов правительства страны-агрессора нарастить поставки газа в КНР еще сильнее, это составит лишь малую долю от того, что до 2022 года покупали страны Европейского Союза (ЕС).

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Об этом пишет Bloomberg. Проанализировав данные китайской таможни и Министерства экономики РФ, журналисты подсчитали, что за первые девять месяцев 2024 года года российский газовый монополист "Газпром" экспортировал в Китай 23,7 млрд кубометров природного газа. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Газ в страны Евросоюза Россия поставляет через два газопровода – ГТС Украины и "Турецкий поток". С января по сентябрь оставшимся европейским клиентам "Газпрома" поставили 22,5 млрд кубометров трубопроводного газа – преимущественно Венгрии, Австрии и Словакии.

В КНР российский газ попадает через запущенный в конце 2019 года трубопровод "Сила Сибири". В сентябре "Газпром" достиг с China National Petroleum Corp. договоренности о дополнительных поставках газа с декабря, что в начале 2025 года обеспечит увеличение суточных объемов до максимального контрактного уровня.

В 2024 году Китай увеличил потребление газа на 8%. Это связано с развитием промышленности, усиленной выработкой электроэнергии, повышенным использованием транспортом, бытовыми и коммерческими потребителями.

С 2027 года "Газпром" планирует увеличить поставки газа в Китай еще на 10 млрд кубометров по "дальневосточному" маршруту с 2027 года. Но даже учитывая это, объемы поставок газа в Китай составят лишь малую часть того, что РФ продавала в Европу до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Но в конце декабря 2024 года истекает соглашение о транзите российского газа в Европе через Украину, Россия может лишиться около половины нынешних объемов продаж газа в Европу. Европейские правительства рассматривают возможность заменить Россию – самым предпочтительным вариантом является Азербайджан. Но учитывая то, что до конца года осталось меньше трех месяцев, ее заключение остается под вопросом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2023 году "Газпром" получил рекордный чистый убыток – $6,1 млрд (583,1 млрд рублей). Кроме того, с 2025 года полностью прекратит закупки российского газа один из последних крупных клиентов "Газпрома" в Евросоюзе – австрийская компания Wien Energy.

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