Цены достигли максимальных значений: почему в Украине ускорилась инфляция

В Украине по итогам августа 2024 года годовая инфляция ускорилась до 7,5%, нового максимума за последний год, с августа-2023. В месячном измерении цены выросли на 0,6%. Такое ускорение стало результатом ряда факторов – в частности, худших урожаев и более высоких затрат бизнеса на сырье, энергию и оплату труда.

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Об этом сообщили в Национальном банке (НБУ). Там отметили: также на рост инфляции повлияли "эффекты перенесения от ослабления обменного курса гривни в предыдущие месяцы".

"Медленнее дешевели сахар и крупы из-за исчерпания запасов предыдущих высоких урожаев и засушливых погодных условий. Рост цен на муку ускорился из-за роста стоимости сырья и производственных затрат. Цены на помидоры и огурцы поднялись под влиянием меньшего предложения. По этой же причине, а также из-за исчерпания влияния фактора высоких урожаев прошлого года быстрыми темпами дорожали некоторые овощи борщового набора, кабачки и косточковые", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: рост цен на молоко ускорился из-за ограниченного предложения при одновременном сохранении высокого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. А снижение цен на яйца и отдельные виды животноводческой продукции притормозило "из-за усиления давления со стороны производственных затрат, в том числе на энергию".

В целом же, резюмируется, инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы. Т.е., цены продолжат расти. Причины:

увеличение расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию;

поэтапное повышение акцизов;

эффекты переноса девальвации гривни в предыдущие месяцы.

Как изменились цены на продукты в Украине

Всего же в августе больше всего выросли цены на сахар – "плюс" 7,1% (это не перебило годовое снижение цены на сахар на 1,7%). А также:

овощи – 5,2% (за год за год рост составил аж 36%);

хлеб – 2,4% (подорожание за год – уже на 12,2%).

В течение августа при этом в продуктовой корзине дешевели только фрукты – на 7,4%. Правда, за год все равно фиксируется заметное подорожание, на 10,3%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ценовые рекорды в Европе активизируют подорожание сливочного масла в Украине. При чем растут как экспортные, так и внутренние цены. И если во внешней торговле вскоре может произойти обвал стоимости продукта, то в самой Украине она продолжит расти.

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