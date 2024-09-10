Дешево не будет: почему украинцам будут продавать популярный продукт по высоким ценам

Ценовые рекорды в Европе активизируют подорожание сливочного масла в Украине. При чем растут как экспортные, так и внутренние цены. И если во внешней торговле вскоре может произойти обвал стоимости продукта, то в самой Украине она продолжит расти.

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Об этом сообщили в infagro. Там отметили: рост внутренних цен на масло отстает от увеличения экспортных.

"Тренд существенного удорожания масла не меняется. В августе цены на него в ЕС выросли до очередного абсолютно рекордного уровня. Такое развитие событий в Европе отражается на подорожании масла в Украине. ... Вслед за экспортными растут и внутренние цены на масло, хоть и с определенным отставанием", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по прогнозам, внутренние цены продолжат расти. А вот "во внешней торговле в середине осени может произойти ценовой обвал".

В то же время, рассказали аналитики, возможностью хорошо заработать на экспорте масла смогут не все украинские производители. Ведь для обеспечения больших объемов производства "сейчас физически не хватает сырья по приемлемым ценам".

Сколько стоит масло в супермаркетах

В украинских супермаркетах же, по данным "Минфина", с начала сентября масло подорожало достаточно заметно. Так, Селянське 72,5% (пачка 200 гр.) выросла в цене на 1,19 грн, по сравнению со средней ценой августа – до средних 73,93 грн. В частности:

Megamarket продает его по 76,2 грн;

Metro – по 71,66 грн.

Стоимость масла Яготинське 73% (пачка 200 гр.) увеличилась на 1,12 грн – до средних 83,65 грн. В супермаркетах его продают по:

Novus – 84,49 грн;

Auchan – 82,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине резко подорожали помидоры – достигнув самых высоких уровней за последние семь лет. В частности, на крупном оптовом рынке "Шувар" помидор салатник стоит 45грн/кг, тогда как в прошлом году в это время его цена находилась на уровне 25грн/кг.

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