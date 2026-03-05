Труба раздора: Bloomberg узнал про планы ЕС заплатить за ремонт нефтепровода "Дружба"

Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность финансово помочь Украине с ремонтом нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате российского удара. Вопрос обсуждается на фоне блокирования Венгрией и Словакией новых санкций против РФ и финансовой поддержки Киева. При этом запустить "трубу" технически невозможно до середины апреля.

Об планах ЕС сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их данным, Европейская комиссия уже рассматривает вариант выделения средств на ремонт нефтепровода в рамках бюджетной помощи Украине.

Кроме финансирования, Брюссель готов предоставить техническую экспертизу. Также обсуждается возможность направить специальную миссии в Броды во Львовской области, чтобы оценить масштабы повреждений на объекте.

Венгрия и Словакия использовали остановку "Дружбы" как повод блокировать новый пакет санкций ЕС против России и часть финансовой помощи Украине. По данным Bloomberg, Будапешт также угрожает останавливать другие решения Евросоюза, пока транзит через "Дружбу" не будет восстановлен.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что лично не поддерживает восстановление транзита. "Я буду откровенным: я бы не восстанавливал его. Это моя позиция, и я поделился ею с европейскими лидерами. Это российская нефть", – сказал он журналистам в Киеве.

В то же время глава государства добавил, что на возобновлении "трубы" настаивают в ЕС и уже запросили сроки, которые понадобятся для ремонта. По словам президента, технически подготовить нефтепровод к запуску можно примерно за 1-1,5 месяца, то есть до середины апреля-2026. Эта информация была передана европейским партнерам.

Что произошло с нефтепроводом "Дружба"

Россия нанесла удар по инфраструктуре нефтепровода 27 января. В результате атаки загорелся резервуар с нефтью. Огонь ликвидировали около десяти дней. По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, пожар повредил:

энергетическое оборудование;

кабели питания;

трансформаторы;

систему обнаружения утечек.

По данным источников Bloomberg, с начала полномасштабной войны Россия атаковала объекты нефтепровода в Украине почти два десятка раз. Собеседники агентства не исключают, что после восстановления инфраструктура может снова стать мишенью.

Венгрия и Словакия при этом ставят под сомнение масштабы повреждений и обвиняют Украину в прекращении транзита российской нефти "по политическим причинам". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже публиковал спутниковые снимки, заявляя, что они якобы не подтверждают серьезных повреждений трубопровода.

В ответ украинская сторона объяснила, что главные разрушения касаются внутреннего оборудования. Во время атаки российского дрона в резервуаре находилось около 25 тыс. кубометров нефти, которая загорелась и уничтожила датчики и другие элементы системы.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в беларуский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что разрушение нефтепровода "Дружба" является следствием действий России, а не Украины. По словам Владимира Зеленского, Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

