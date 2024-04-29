Транспортный безвиз между Украиной и ЕС планируют продлить: что дает соглашение

Европейский Союз (ЕС) планирует продлить соглашение о либерализации автомобильных перевозок, известное как "транспортный безвиз ". Это означает, что украинским перевозчикам, как и сейчас, не нужно будет оформлять разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Совет Европейского Союза утвердил мандат на переговоры с Украиной по продлению Соглашения о либерализации грузовых перевозок.

Соответствующий мандат на переговоры был утвержден во время заседания 29 апреля. Теперь министерство и Европейская комиссия могут начать официальные переговоры по этому вопросу.

Согласно предложению Еврокомиссии, это соглашение, известное как "транспортный безвиз", может быть продлено в течение минимум 12 месяцев с возможностью продления на еще полгода. Это позволит осуществлять безразрешительные двусторонние перевозки, по крайней мере , до июня 2025 года.

"Мы приветствуем решение Европейского Союза начать официальные переговоры по продлению Соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это прямо влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику и импортировать необходимое нашему государству. Со своей стороны, последние полгода мы работали и продолжаем работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении Соглашения было принято вовремя – до конца июня. из Украины ", – подчеркнул министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Соглашение было подписано в июне 2022 года, а в ноябре его ратифицировал Европарламент. Однако она вступила в силу еще до завершения ратификационных процедур. Кроме того, настоящее Соглашение упрощает процедуру признания водительских документов, освобождая владельцев водительских прав, выданных сторонами, от обязанности иметь международное удостоверение водителя.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) предлагала урезать соглашение о "транспортном безвизе" для Украины и Молдовы. Она предлагала усиление либерализации грузовых перевозок.

Было очевидно, что на такой шаг европейские власти побудили протесты польских перевозчиков, которые требовали отменить "транспортный безвиз" для Украины. Если бы предложение ЕК было поддержано, Польша имела бы возможность требовать от украинских перевозчиков оформления разрешений на национальном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. В частности, 29 апреля была снята блокада пункта "Рава-Русская – Гребенное". Движение грузовиков на этом участке польско-украинской границы возобновлено – однако для машин с зерном все же действуют ограничения.

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