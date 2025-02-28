Трампа разозлил вопрос о редкоземельные металлах на оккупированных территориях Украины: войдут ли они в "ресурсную сделку"

Президент США Дональд Трамп отказался ответить на вопрос, входят ли в соглашение о редкоземельных металлах месторождения полезных ископаемых, которые расположены на оккупированных Россией территориях Украины. При этом Трамп умудрился поспорить с журналисткой CNN – медиа, которое традиционно поддерживает демократов.

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Так, на встрече Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 февраля, которую транслировал телемарафон, журналистка CNN спросила, входят мли в "ресурсную сделку" минералы, находящиеся на востоке Украины. На это Трамп ответил коротко: "Посмотрим".

После этого прозвучал вопрос, кто будет защищать эти минералы в случае, если соглашение и их. Трамп ответил: "Вам нужно сосредоточиться на собственном выживании, потому что, кажется, CNN уже не имеют шансов выжить".

Напомним, по подсчетам специалистов, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. В то же время, к значительной части своих ископаемых у Украины сейчас нет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

Так, запасы только в Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов. В Луганской – еще 3,2 трлн долларов. В остальных областях запасов полезных ископаемых значительно меньше. Например:

в Харьковской – на 685 млрд долларов;

в Житомирской – на 555 млрд долларов;

в Кировоградской – на 270 млрд долларов;

в Киевской – на 21 млрд долларов;

в Одесской и Черновицкой – на менее 10 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп назвал "очень честной" сделку с Украиной о полезных ископаемых. Также он не опроверг данные о том, что Штаты тоже будут вкладывать средства в созданный в результате соглашения инвестфонд.

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