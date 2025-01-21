Указ Трампа прекратил внешнюю помощь США: касается ли заморозка Украины

Решение американского президента Дональда Трампа заморозить программы внешней поддержки на 90 дней вызвало у украинцев массу вопросов военной и гуманитарной помощи, которую США оказывают Украине. Но беспокоиться по этому поводу пока рано – решение не затрагивает ключевую помощь нашей стране.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины, а также народный депутат Ярослав Железняк ("Слуга народа") и в Defence Express. "В сети распространяются сообщения, что Президент США Дональд Трамп своим Указом на 90 дней приостановил всю международную помощь США, в том числе и военную помощь Украине. Это не соответствует действительности", – заявили в частности в ЦПД.

Там отметили, что указ Трампа касается международной помощи в рамках "Программ развития". Они, в свою очередь, затрагивают деятельность агентств ООН, миротворческих инициатив, программ поддержки беженцев и т.д.

"Украина получает помощь от США в рамках программ Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и Foreign Military Financing (FMF). Указ Президента США этих программ не касается", – говорится в сообщении.

Железняк же посоветовал украинцам "не разводить измену там, где ее нет". "Коротко: нас это не касается. Помощь Конгресса мы выбрали (там только часть от президента остается, но это не имеет отношения к указу). Новую помощь не проголосовал Конгресс", – отметил нардеп.

Впрочем, задеть Украину решение американского президента все же может, считают специалисты Defence Express. В частности, если оно приостановит помощь, которую Украина получает через USAID, в том числе восстановление поврежденной инфраструктуры. В целом, ситуация с американской помощью для Украины остается под вопросом, считают эксперты.

Ранее уже сообщалось, что Трамп давно выступает против иностранной помощи, несмотря на то, что она обычно составляет около 1% федерального бюджета, за исключением необычных случаев, таких как миллиардные поставки оружия в Украину. Трамп также критически оценил сумму, предоставленную Украине для укрепления ее обороны от вторжения России.

Также OBOZ.UA ранее сообщал о других подписанных Трампом указах первого дня в должности. В частности, он назначил членов своего правительства, исполняющих обязанности глав ведомств и различных комиссий, а также приказал поднять флаги на полную высоту.

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