"Служат дестабилизации мира": Трамп временно остановил все американские программы внешней поддержки

В первый день после своей инаугурации новоизбранный президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий программы внешней помощи США. Ограничения были введены для проверки, поскольку новый американский лидер считает, что многие из них дестабилизируют ситуацию в мире. Срок действия указа – 90 дней.

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Об этом сообщили в Associated Press. Впрочем, пока неизвестно, как именно сработает это решение, поскольку многие программы уже были финализированы и утверждены Конгрессом США, то есть средства на них были выделены и должны быть потрачены.

В указе говорится, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям". Кроме того, в документе говорится, что такие программы "служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

В этой связи Трамп заявил, что "ни одна иностранная помощь США больше не будет распределяться таким образом, который не будет полностью соответствовать внешней политике президента Соединенных Штатов". Подписанное Трампом распоряжение оставляет за госсекретарем Марко Рубио или его доверенным лицом право принимать такие решения, консультируясь с Управлением по управлению и бюджету.

Трамп давно выступает против иностранной помощи, несмотря на то что она обычно составляет около 1% федерального бюджета, за исключением необычных случаев, таких как миллиардные поставки оружия в Украину. Трамп также критически оценил сумму, предоставленную Украине для укрепления ее обороны от вторжения России.

Отмечается, что некоторые крупнейшие получатели американской помощи вряд ли столкнутся с резким сокращением, поскольку эти суммы включены в долгосрочные пакеты, рассчитанные на десятилетия вперед, и в некоторых случаях регулируются договорными обязательствами. К таким странам журналисты отнесли:

Израиль – 3,3 млрд долларов в год;

3,3 млрд долларов в год; Египет – 1,5 млрд долларов;

– 1,5 млрд долларов; Иорданию – 1,7 млрд долларов.

Также OBOZ.UA ранее сообщал о других подписанных Трампом указах первого дня в должности. В частности, он назначил членов своего правительства, исполняющих обязанности глав ведомств и различных комиссий, а также приказал поднять флаги на полную высоту.

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