Трамп решил не откладывать экономическую войну: когда вступят в силу пошлины США для Канады, Мексики и Китая

Администрация США планирует ввести дополнительные пошлины на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и 10% на товары из Китая. Новые тарифы вступят в силу 4 марта.

Видео дня

Об этом, как сообщаетCNN, президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social. Он объяснил это тем, что эти страны не приложили достаточно усилий для борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией в Соединенные Штаты.

"Наркотики все еще поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень высоких и неприемлемых количествах. Мы не можем позволить этой беде продолжать наносить вред США, и поэтому, пока она не прекратится или не будет серьезно ограничена, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано", – написал Трамп.

Американские фондовые биржи поначалу отрицательно отреагировали на это заявление, а индекс Доу-Джонса на фьючерсных торгах упал на 90 пунктов, впрочем, позже он поднялся на 0,5%. Выросли и два других основных биржевых индекса США: S&P 500 – на 0,3%, а Nasdaq Composite – до 1%.

Если пошлины вступят в силу, это повысит вероятность того, что Мексика, Канада и Китай могут в ответ наложить тарифы на товары из США, что нанесет ущерб американской промышленности. Следует отметить, что эти три страны являются тремя крупнейшими торговыми партнерами Соединенных Штатов, а одновременное установление пошлин на их импорт может привести к стремительному росту цен для американских потребителей, особенно в разгар инфляции в США.

Чтобы предотвратить торговую войну с администрацией США, власти Канады объявили о начале операции Blizzard, цель которой – усилить борьбу с контрабандой из и в Канаду с упором на фентанил и другие синтетические наркотики. С тех пор канадские правоохранители изъяли 56,1 г фентанила у двух американских граждан, пересекавших границу из США.

Также OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз расширяет перечень товаров, которые могут попасть под соответствующие пошлины, в ответ на потенциальные торговые ограничения Трампа по стали и алюминию. Если эти меры вступят в силу, они могут коснуться экспорта ЕС на 28 миллиардов евро, что в четыре раза превышает масштабы конфликта 2018 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!