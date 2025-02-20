"Это возможно": Трамп готов прекратить торговую войну с одной из крупнейших стран

США могут заключить торговое соглашение с Китаем, что будет означать конец тарифного противостояния между Вашингтоном и Пекином. Пока детали такого соглашения неизвестны, но ясно, что сторонам придется преодолеть определенные противоречия в отношениях.

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Как сообщает Bloomberg, об этом борту самолета Air Force One 19 февраля заявил американский президент Дональд Трамп. На вопрос журналистов, заключит ли он новое соглашение с Китаем, Трамп ответил: "это возможно".

В то же время, он не вдавался в детали возможного соглашения, хотя, если США и Китай пойдут на этот шаг, администрация Трампа столкнется со значительными препятствиями, поскольку после своей январской инаугурации он усилил давление на Китай, введя дополнительные 10% пошлины на весь импорт из этой страны. Он назвал это наказанием за нечестную торговлю Китая и неспособность остановить наркотрафик в США.

В то же время глава Белого дома одобрительно отозвался о китайском лидере Си Цзиньпине. Но запланирован ли между ними официальный контакт, не сказал. "Существует определенная конкуренция, но мои отношения с президентом Си я бы назвал отличными", – отметил Трамп.

Во время своей предыдущей каденции в январе 2020 года Трамп инициировал другое торговое соглашение с Китаем, согласно которому эта страна предприняла меры по борьбе с хищением коммерческих секретов и технологий США, а также купить товары из США на 200 млрд долларов до следующего года и снизить некоторые торговые барьеры для американского. Но через несколько недель сделка сорвалась из-за вспышки пандемии COVID-19, поскольку Трамп обвинил Китай в распространении вируса.

"У них были наши товары на 50 млрд долларов, мы заставляли покупать их. Но проблема в том, что Байден (46 президент США Джо Байден. – Ред.) их к этому не подталкивал", – сказал Трамп.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Трамп приказал разработать взаимные тарифы по ряду торговых партнеров. Это может стать реальным началом его масштабной кампании против глобальной торговой системы, неоднократно подвергнутой критике за несправедливость в отношении США.

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