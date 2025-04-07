Канада обратилась в ВТО по поводу новых пошлин США на автомобили и автозапчасти: чего хочет добиться

Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за 25% пошлины на импорт автомобилей, которые ввел президент США Дональд Трамп. Оттава дала зхапрос на проведение консультаций, что формально инициирует судебный спор во ВТО.

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Об этом сообщили во Всемирной торговой организации. Отмечается, что официальный запрос Канады был распространен среди членов ВТО в понедельник, 7 апреля.

"Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по спорам с Соединенными Штатами относительно мер США, предусматривающих введение 25-процентной пошлины на автомобили и автомобильные запчасти из Канады", – говорится в сообщении организации.

Как отметили в ВТО, Канада утверждает, что введенные Трампом пошлины противоречат обязательствам США в соответствии с положениями Генерального соглашения по тарифам и торговле в 1994 году.

Ранее подобную жалобу в ВТО Канада подала через введенные США 25% пошлины на канадский алюминий и сталь.

Запрос на проведение консультаций – первый шаг в обжаловании решений членов Всемирной торговой организации. Первичные консультации длятся 60 дней. Если в течение этого времени сторонам не удастся урегулировать спор, истец может обратиться с просьбой о рассмотрении дела специальной комиссией.

"Запрос на консультации формально инициирует спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейшего судебного разбирательства. После 60 дней, если консультации не разрешили спор, жалобщик может потребовать разрешения коллегиально", – пояснили в ВТО.

Напомним, в конце марта Трамп заявил, что вводит 25-процентную пошлину на автомобили, произведенные не в Штатах. Оно вступило в силу 3 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ на неоправданные действия США Канада вводит зеркальные пошлины и взимает 25% со всех авто, вывезенных из Штатов, не соответствующих соглашению о свободной торговле USMC. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

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