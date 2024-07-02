Такого в истории еще не было: Всемирный банк присвоил Украине новый статус из-за доходов граждан

Украинская экономика не только устояла под ударом полномасштабной российской агрессии, но понемногу восстанавливается. В связи с этим Украина впервые за время своей независимости попала в список с уровнем доходов выше среднего.

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Об этом сообщили во Всемирном банке. По подсчетам организации, уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения в Украине в 2023 году составил $5070 – это исторический максимум для страны.

Согласно методике Всемирного банка, для попадания в категорию стран с доходом выше среднего нужен ВНД не ниже $4516. Год назад валовый национальный доход находился на уровне $4280.

Увеличение валового национального дохода в Украине во Всемирном банке связали с возобновлением экономического роста в 2023 году, в результате чего реальный ВВП страны вырос на 5,3% после падения на 28,8% годом ранее. Также сказалось и продолжающееся сокращение численности населения страны – во Всемирной банке подсчитали, что с момента начала полномасштабного российского вторжения население Украины уменьшилось более чем на 15%.

Вопреки значительному удару, который нанесла по украинской экономике агрессия кремлевского режима, реальный рост в 2023 году был обусловлен оживлением на строительном рынке (+24,6%), что увеличило инвестиционные расходы на 52,9%.

Кроме Украины, из категории стран с доходом населения ниже среднего в категорию повыше также перешли Алжир, Иран, Монголия. Единственной страной, которая "съехала" вниз по классификации, стала Палестина – из-за продолжающейся военной операции Израиля Западный берег и сектор Газа переместились из списка стран с доходом выше среднего в список стран с доходом ниже среднего.

В то же время OBOZ.UA сообщал, что украинская экономика замедляется. По итогам января-апреля 2024 года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,4%. Тенденция связана с проблемами в энергетике, расширением фронта, а также исчерпанием высокой сравнительной базы.

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