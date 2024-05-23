Каждый год будет труднее: почему в Украине замедлилось восстановление экономики

Украинская экономика замедляет свое восстановление. По итогам января-апреля 2024 года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,4%. Тенденция связана с проблемами в энергетике, расширением фронта, а также исчерпанием высокой сравнительной базы. В связи с этим каждый год восстанавливать показатели будет все сложнее.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Министерства экономики. "Также оцениваю экономический рост в этом году более сдержанно", – отметил нардеп от "Слуги народа".

По его словам, на это есть несколько причин. В частности:

война продолжается, к тому же линия активного фронта расширяется;

сохраняется существенная неопределенность в энергетике. "Ключевой вопрос, на который сейчас нет окончательного ответа, каким будет дефицит электроэнергии в системе", – отметил Гетманцев.

в системе", – отметил Гетманцев. эффект низкой базы от падения на 29% в первый год войны уже почти исчерпан.

"Следовательно, каждый год восстанавливаться будет труднее. Но, безусловно, есть и хорошие новости: мы сохраняем относительную макрофинансовую устойчивость, увеличиваем стимулы для развития ВПК и наращивания валового накопления основного капитала, экономика в целом сохраняет высокую адаптивность к полномасштабной войне", – отметил Гетманцев.

ВВП Украины: что повлияло в 2024 году

По оценкам Минэкономики, в апреле рост реального ВВП замедлился до 4,3% (с 4,6% в марте). За первые четыре месяца экономический рост составил 4,4%.

При этом положительные и отрицательные факторы развития с начала года практически не изменились. Так, экономический рост поддерживали:

оживление инвестиционного спроса (на продукцию машиностроения / ВПК, отрасли строительных материалов, в т.ч. для восстановления инфраструктуры);

оживление потребительской активности (в т.ч. из-за роста реальных зарплат);

стабильная работа морского коридора, поддерживающая экспортно ориентированные отрасли (прежде всего, АПК, ГМК) и работу транспортной отрасли в целом.

В то же время, никуда не исчезли и негативные факторы. Так, рисками для восстановления ВВП остаются:

обстрелы энергетической инфраструктуры и дефицит электроэнергии, что сдерживает производство, прежде всего в энергоемких отраслях;

сложная ситуация на рынке труда – дефицит квалифицированных кадров сочетается с высокой структурной безработицей.

"В целом базовый прогноз и текущие оценки экономического роста от Минэкономики остаются ближе к оптимистическому спектру, где прогноз роста реального ВВП по итогам 2024 года остается неизменным на уровне 4,6%. В то же время, в конце апреля НБУ существенно ухудшил оценки экономического роста в первом квартале 2024 года с 7,1% до 3,1%, а по итогам года с 3,6% до 3%, в первую очередь, под влиянием разрушений тепло-, гидрогенерации. и газотранспортной инфраструктуры", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год – с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Прогноз курса на конец года ухудшился до 42,3 грн/долл. по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/долл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!