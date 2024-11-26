Такого с долларом еще не было: официальный курс вырос и установил рекорд

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 27 ноября до 41,5 грн. Который на 6 коп. выше текущего, а также рекордный в истории Украины.

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Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее;

наличный курс уже давно превысил этот показатель.

О повышении же рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, предыдущий рекорд – 41,49 грн – действует с 22 июля.

Изменения курса – обычное явление

Ранее же зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Курс находиться в прогнозных рамках

В свою очередь, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Что будет с курсом доллара в 2025 году

В то же время, Бюджет-2025 рассчитан, исходя из курса на уровне 45 грн/доллар. При этом partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн, передает finance.ua.

При этом он напомнил: ежегодный уровень девальвации поддерживается примерно на уровне доходности гривневых активов. Делается это, по его словам, для того, чтобы "они превышали нулевую или 1-1,5%-ную доходность по валютным активам".

"Девальвация происходит линейно, без особых скачков. Она действительно лишь в том, чтобы был смысл еще держать гривневые депозиты и гривневые ОВГЗ и чтобы не было их оттока на валютный рынок. …Пока я вижу, что девальвация будет на уровне 6-9%. То есть, если сейчас мы завершаем год на условном показателе 42 грн/доллар, то следующий год курс может быть 44-45 грн/доллар. Но это не прогноз, это то, что мы видим по нашим расчетам", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 26 ноября в украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень они определили его на среднем уровне 41,25/41,75 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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