В банках Украины отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар
В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 26 ноября они определили его на среднем уровне 41,25/41,75 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,69-41,8 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,7 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Райффайзен Банк – 41,74 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,8 грн;
- OTP Bank – 41,69 грн.
Покупают они ее по 41,1-41,3 грн:
- ПриватБанк – 41,1 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Райффайзен Банк – 41,2 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн;
- Укрсиббанк – 41,2 грн;
- OTP Bank – 41,25 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В обменниках курс выставили на среднем уровне 41,4/41,74 грн (покупка/продажа). Это дешевле, чем днем ранее:
- на 5 коп. в покупке;
- на 2 коп. в продаже.
В обменниках готовятся переписывать курс доллара
В то же время в украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 29 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,75 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже.
О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. В банках, по его прогнозу, ожидается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже. Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн.
В целом же, отметил аналитик, в ближайшее время определять поведение участников валютного рынка будет то, что "эта рабочая неделя – последняя в ноябре". По его словам:
- в начале недели компании будут еще завершать свои расчеты с бюджетом по налогам, что "несколько увеличит объемы предложения валюты на рынке в понедельник-вторник и будет положительным для гривни на межбанке";
- со среды-четверга компании сосредоточатся на внутренних и внешних расчетах с контрагентами на отчетную дату. Это "увеличит спрос на валюту со стороны импортеров".
Как сообщал OBOZ.UA, партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.
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