В банках Украины отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 26 ноября они определили его на среднем уровне 41,25/41,75 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,69-41,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,74 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

OTP Bank – 41,69 грн.

Покупают они ее по 41,1-41,3 грн:

ПриватБанк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

OTP Bank – 41,25 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках курс выставили на среднем уровне 41,4/41,74 грн (покупка/продажа). Это дешевле, чем днем ранее:

на 5 коп. в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В обменниках готовятся переписывать курс доллара

В то же время в украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 29 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,75 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. В банках, по его прогнозу, ожидается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже. Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшее время определять поведение участников валютного рынка будет то, что "эта рабочая неделя – последняя в ноябре". По его словам:

в начале недели компании будут еще завершать свои расчеты с бюджетом по налогам, что "несколько увеличит объемы предложения валюты на рынке в понедельник-вторник и будет положительным для гривни на межбанке";

со среды-четверга компании сосредоточатся на внутренних и внешних расчетах с контрагентами на отчетную дату. Это "увеличит спрос на валюту со стороны импортеров".

Как сообщал OBOZ.UA, партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!