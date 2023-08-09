Такого не было со времен Второй мировой: стало известно, сколько США потратили на помощь Украине

США с начала полномасштабной войны предоставили Украине $66,2 млрд помощи. С такой суммой Украина является безоговорочным лидером в списке получателей помощи от США. Кроме того, эта сумма – рекорд со времен Второй мировой войны и Плана Маршалла.

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Израиль, который находится на втором месте, получил за это время $8,6 млрд, что в 7,7 раза меньше помощи Украине. Такие данные обнародовал The Washington Post (WP). На третьем месте в рейтинге оказался Египет, которому США предоставили $3,4 млрд.

При этом в общей сумме американской помощи Украине милитарная помощь достигла $43,1 млрд, то есть 65,11%. Более половины военной помощи ($23,5 млрд) составили оружие и военное оборудование.

На экономические нужды поступило $20,5 млрд, это еще 30,97% от общего финансирования. А на гуманитарные – $2,6 млрд.

"Помощь Украине – это наибольший размер финансирования от США со времен завершения Второй мировой войны. Например, расходы на План Маршала с поправкой на инфляцию составили около $150 млрд в течение трех лет, которые были распределены между десятком государств", – прокомментировал нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Эксперты рассматривают эту поддержку как крупную инвестицию в союзника США. "Это запредельные цифры", – сказал старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл О'Хэнлон. По его словам, $66,2 кажутся огромными по сравнению с любыми другими случайными цифрами, такими как стоимость Twitter ($44 млрд) или космического телескопа Джеймса Уэбба ($10 млрд).

Однако в то время как США являются ведущим донором Украины, другие страны выделили гораздо больший процент своего ВВП на помощь Украине. Лидерами по этому показателю являются Эстония, Латвия, Литва и Польша. То есть экономически возможности Штатов помогать Украине даже не близки к исчерпанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разрезе чисто экономической помощи Украине лидирует Евросоюз. С начала 2023 года госбюджет Украины получил от партнеров $25,3 млрд, из которых ЕС предоставил $11,43 млрд.

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