Кто дал Украине больше всего денег: озвучены суммы помощи с начала года 

Украина с начала 2023-го в общий фонд государственного бюджета получила $25,3 млрд международной помощи. Крупнейшим донором ($11,43) стал Европейский Союз.

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Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1% всех поступлений общего фонда государственного бюджета.

"Самым крупным донором украинского бюджета остается ЕС, который в этом году уже предоставил $11,43 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США - $7,2 млрд. грантовых средств. Это важно в условиях, когда доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу года уже достигла 78,5% ВВП", – пояснила Роксолана Пидласа.

Кроме того, с начала года $3,59 млрд поступило в бюджет от Международного валютного фонда, $1,76 млрд – от Канады. В 2022 году международная бюджетная помощь составила $32,3 млрд. Из них от США – $11,99 млрд, ЕС – $7,96 млрд, МВФ – $2,69 млрд, Канады – $1,89 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, британское правительство объявило, что выделит пакет поддержки на сумму 50 миллионов фунтов (64,7 миллиона долларов) для Украины. В частности, эти средства будут направлены на ремонт оборудования и создание военного реабилитационного центра в Украине.

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