Такого не было 15 лет: Европа готовится к тревожным скачкам цен на газ – FT

Европейский Союз (ЕС) рискует начать отопительный сезон с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет, что может привести к новому резкому росту цен зимой. Основными причинами стали сокращение мировых поставок СПГ (сжиженного природного газа), медленное пополнение хранилищ и неопределенность в отношении будущих поставок после конфликта на Ближнем Востоке.

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Об этом пишет Financial Times. По оценкам аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, к завершению сезона закачки газа, который традиционно длится с апреля по октябрь, европейские подземные хранилища будут заполнены лишь примерно на 76%.

Если прогноз оправдается, это станет самым низким показателем перед началом отопительного сезона как минимум с 2011 года. После продолжительной и холодной зимы европейские хранилища были заполнены лишь на 28%, тогда как обычно этот показатель значительно выше.

По состоянию на конец июня средний уровень заполнения газохранилищ в странах ЕС составляет около 48%. Отмечается, что это примерно на десять процентных пунктов ниже среднего показателя последних лет, хотя спрос на природный газ в ЕС за это времясократился примерно на 17%. Наибольшие объемы газа в настоящее время накоплены в Италии, Германии и Франции, однако даже эти страны пока не демонстрируют темпов закачки, достаточных для быстрого достижения целевых показателей.

Почему Европа оказалась в такой ситуации

Одной из главных причин стала нестабильность на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ). После обострения конфликта между США и Ираном были существенно нарушены поставки через Ормузский пролив. Именно через него обычно проходит около 20% мировых поставок.

Кроме того, конфликт негативно повлиял на добычу в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются одними из крупнейших экспортеров СПГ в мире. Из-за сокращения предложения на мировом рынке Европа получила меньше поставок, чем ожидалось. В то же время после достижения временной договоренности между Вашингтоном и Тегераном ситуация несколько стабилизировалась, однако восстановление поставок до привычных объемов пока происходит медленно.

Почему низкие цены стали проблемой

Парадоксально, но дополнительным фактором стало даже относительное подешевение газа. После завершения активной фазы конфликта цены на европейских газовых хабах снизились примерно до 40 евро за мегаватт-час. Для потребителей это положительный сигнал, однако для трейдеров такая стоимость оказалась недостаточно привлекательной, чтобы активно направлять партии сжиженного природного газа именно в Европу.

В результате компании не спешили пополнять хранилища, а темпы закачки в апреле и июне оставались ниже ожидаемых. Эксперты отмечают, что ближайшие несколько недель могут стать решающими для подготовки к следующей зиме.

Если Катар сможет быстро возобновить производство СПГ, ситуация может улучшиться. Однако даже при оптимистичном сценарии, по оценкам Goldman Sachs, европейские хранилища завершат сезон, заполненные лишь примерно на 74%.

Если же возобновление полноценного производства затянется еще на месяц, уровень запасов может снизиться даже до 70%, что станет одним из худших результатов за последние десятилетия. Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ормузского пролива. Несмотря на временное перемирие, эксперты не могут гарантировать, что судоходство в ближайшие месяцы будет работать без новых перебоев.

Несмотря на тревожные прогнозы аналитиков, в Европейской комиссии призывают не драматизировать ситуацию. В Брюсселе подчеркивают, что нынешний уровень запасов пока не создает непосредственной угрозы энергетической безопасности, а заполнение хранилищ до уровня 80% должно быть достаточным для перехода через зимний период.

Именно поэтому Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ориентироваться на уровень 75–80% вместо прежней цели в 90%, чтобы избежать резкого скачка цен из-за слишком активных закупок газа летом. Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен подчеркнул, что главная задача заключается в создании достаточного резерва, не провоцируя при этом дополнительного подорожания энергоносителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство – 98 % от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, повышения цен ожидать не следует.

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