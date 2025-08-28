Так много на войну в Украине Путин еще не тратил: "военная машина" России съела рекордную сумму денег

В первом полугодии 2025-го Россия потратила на войну с Украиной рекордную сумму – 8,484 трлн рублей. За год эта сумма увеличилась почти на треть, что свидетельствует о том, что диктаторский режим Владимира Путина не собирается сворачивать военные действия.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные научным сотрудником немецкого Института проблем международной безопасности Янисом Клюге на основании данных Минфина РФ. Он рассчитал, как росли военные расходы Кремля:

2022 – 2,77 трлн рублей (+306% к 2025);

2023 – 4,36 трлн рублей (+95%):

2024 года – 6,47 трлн рублей (+31%).

Война – главная статья расходов из бюджета России

В январе-июне 2025 года "военная машина" РФ ежемесячно съедала в среднем 1,4 трлн рублей, или 46,9 млрд рублей в день. Это больше годовых бюджетов некоторых российских регионов, в частности Калмыкии (28,8 млрд рублей), Карачаево-Черкесии (30,5 млрд рублей) и Республики Алтай (42,7 млрд рублей).

Доля военных расходов в российском бюджете также обновила прошлогодний рекорд (35%): 41,2% в первом квартале и 39,8% на конец второго. Кроме того, в январе-марте на армию и закупку оружия потратили 50,1% доходов бюджета, а к концу июня – 48,2%.

В то же время большинство военных расходов России остаются засекреченными, причем "теневой" бюджет Минобороны РФ за год увеличился на 41%. Так, по открытым оборонным статьям было потрачено 3,2 трлн рублей (38%), тогда как по тайному – 5,28 трлн.

Вообще доля российского бюджета по статье "национальная оборона" достигла рекордных со времен распада Советского Союза 30%. В денежном выражении эта сумма достигает 13,5 трлн рублей.

"В первой половине 2025 года военные расходы России составляли около $300 млрд (по паритету покупательной способности). Во второй половине года военные расходы обычно увеличиваются, поэтому в 2025 году реалистична цифра в $600 млрд", – прокомментировал полученные данные немецкий экономист.

Война вместо поддержки бизнеса

Ранее стало известно, что в первом квартале текущего года государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России упала на 43% – с 127,8 до 72,3 млрд рублей (примерно 1,6 и 0,9 млрд долларов соответственно). Это меньше, чем даже в 2022 году, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Также с 2025 года правительство РФ сократило программы льготного кредитования, в частности одну из самых популярных для малого бизнеса – "1764", которую теперь может получить только каждое десятое предприятие. Вместо широкой поддержки оставили лишь узкий круг "приоритетных" отраслей: туризм, логистика, IT, наука и производство.

"Пытаясь выделить как можно больше средств на войну, Кремль относится к бизнесу как к "дойной корове" — выжимает из него максимум ресурсов, не задумываясь о последствиях. Поддержку урезают, тогда как налоговая нагрузка растет, а кредиты дорожают и становятся недоступными. Продолжение войны остается приоритетом для кремля, даже если ценой станет упадок предпринимательства и крах среднего класса", – утверждают в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в России урезают расходы на коммуналку и поднимают тарифы. Теперь вместо обещанной "замерзающей Европы", замерзает сама Россия – с выросшими до 40% счетами и рассыпающимися трубами.

