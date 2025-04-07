Страна ЕС может запретить экспорт зерна из Украины: кандидат в президенты назвал причину

Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта готов прекратить экспорт украинского зерна из-за черноморских портов своей страны в случае своего избрания на майских выборах. Он утверждает, что украинским фермерам предпочитают вред румынским аграриям.

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Об этом Понта заявил в интервью Reuters 7 апреля. "В последние годы прослеживалась политика предпочтения украинскому зерну с точки зрения доступа к портовым мощностям в ущерб румынскому зерну, и это сильно повлияло на румынских фермеров", – сказал кандидат в президенты Румынии.

При этом он подчеркнул, что другие шаги против Украины не будут приниматься. То есть Румыния не будет запрещать транзит западного оружия в Украину и подготовку украинских пилотов.

Следует отметить, что через черноморский порт Констанца в Румынии за три года полномасштабной агрессии России было экспортировано около 29 млн тонн украинского зерна. Это стало основным альтернативным маршрутом для Украины.

Виктор Понта подчеркнул, что поддержит увеличение расходов на оборону Румынии до более 3% ВВП в 2026 году вместо 2,5% в этом году. Также он обещает сосредоточить свою политику на развитии военной авиабазы Михаила Когэлничану, где размещены американские войска.

Другие векторы его деятельности – поддержка вступления в ЕС Молдовы и западнобалканских стран, а также стратегическое партнерство с Польшей и Турцией. Кроме того, он обещает поддержку Молдавии в случае российской агрессии.

Я верю, что Румыния может поддержать Молдову в случае агрессии. Реально Румыния не может поддержать другую страну, будь то Украина или другая. Но у нее есть возможность сделать это для Молдовы ", – заверил кандидат в президенты Румынии.

В 2015 году Понта покинул пост премьер-министра Румынии, на котором отличился ультранационалистической политикой. Согласно соцопросам, он имеет высокие шансы пройти во второй тур вместе с ультраправым оппозиционером Джордже Симионом.

Как отмечают журналисты, президент Румынии играет полуисполнительную роль. Но эта должность позволяет ему председательствовать в совете, принимающем решение по военной помощи и расходам на оборону, и может налагать вето на голосование на уровне Евросоюза.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее с обещанием запретить экспорт украинского зерна через румынские порты обещал ультраправый кандидат Калин Джорджеску. Он победил на президентских выборах, но результаты были отменены из-за вмешательства России.

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