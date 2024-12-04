В случае победы в президентской гонке в Румынии ультраправого кандидата Калина Джорджеску Украина потеряет поддержку этой страны. Он увлекается кремлевским диктатором Владимиром Путиным, поэтому в должности главы государства запретит экспорт украинского зерна через румынские порты и будет противодействовать выделению военной помощи Украине через НАТО.

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Об этом Джорджеску лично заявил в интервью Reuters. Он заверил, что после его победы Украина не сможет использовать румынский порт Констанца для экспорта зерновых.

"Как я могу на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ – на первом месте. Невозможно представить, чтобы рядом с нами, в центре Европы, точилась война. Поэтому моим безусловным приоритетом будет немедленное прекращение войны в Украине", – отметил политик.

Кроме того, он не намерен соблюдать согласованное странами-членами НАТО обязательство увеличить ежегодные оборонные расходы до 2% ВВП.

"Это совсем второстепенное, меня это даже не интересует. Забота румынского народа – быть счастливым. Они не могут быть счастливы, тратя деньги на второстепенные вещи. Если НАТО – оборонный союз, то он должен оставаться оборонным. Я верю в одно: Румыния никому ничего не обязана", – считает популистический кандидат.

Соперницей 62-летнего "независимого" кандидата Джорджеску на президентских выборах является проевропейская центристка Елена Ласкони. В первом туре он занял первое место с почти 23% поддержки, тогда как Ласкони досталось чуть больше 19%.

Это очень удивило и Румынию, и ЕС, поскольку малоизвестный Джорджеску открыто поддерживает Путина. Ввиду этого другие кандидаты выступили с требованием пересчета результатов голосования, но 1 декабря Конституционный суд Румынии признал количество голосов действительным.

Второй тур президентских выборов в Румынии назначен на 8 ноября. Согласно результатам соцопроса, опубликованным местным телевидением, Калину Джорджеску прогнозируют 57,8% голосов, а Елене Ласкони – соответственно 42,2%.

В случае победы Джорджеску Румыния станет уже третьим государством-соседом Украины, который выступит против помощи ему в войне с Россией. Пока главными союзниками РФ в Европе являются Венгрия и Словакия, которые блокируют выделение Украине финансовой помощи, перекрывают границы для грузовиков и осудили разрешение США бить на использование дальнобойного вооружения по территории РФ.

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