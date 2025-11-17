Старый курс больше не действует: сколько теперь стоит доллар в украинских обменниках

За выходные в украинских обменниках вырос курс доллара. В полдень понедельника 17 ноября там определили его в средние 41,76/42,3 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке и 8 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 14 ноября.

А вот в банках изменений не произошло. Как и ранее, курс наличной валюты там находится на среднем уровне 41,8/42,25 грн (покупка/продажа).

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 42,19-42,4 грн. Так:

ПриватБанк – 42,2 грн;

Юнекс Банк – 42,28 грн;

Таскомбанк – 42,19 грн;

Укрсиббанк – 42,3 грн;

Сенс Банк – 42,25 грн;

Прокредит Банк – 42,28 грн;

Райффайзен Банк – 42,24 грн;

ПУМБ – 42,4 грн;

абанк – 42,4 грн.

Покупают же они ее по 41,5-41,92 грн. В часности:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Юнекс Банк – 41,5 грн;

Таскомбанк – 41,87 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,72 грн;

Райффайзен Банк – 41,92 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

абанк – 41,8 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В то же время, в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в течение текущей недели (17-23 ноября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,8-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке при снижении в продаже.

В банках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,8-42 грн. Таким образом ожидается снижение стоимости валюты в продаже. А в покупке она уже соответствует прогнозируемой.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. Причем вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

