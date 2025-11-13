В Украине анонсировали заметное изменение курса доллара: чего ожидать от обменников в ближайшее время

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (17-23 ноября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,8-42 грн. Вечером же 13 ноября ее покупали там в среднем по 41,76 грн, а продавали по 42,22 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке при снижении в продаже.

В банках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,8-42 грн. Вечером же 13 ноября:

Курс покупки доллара в банках составил средние 41,8 грн.

Курс продажи – 42,25 грн.

Таким образом ожидается снижение стоимости валюты в продаже. А в покупке она уже соответствует прогнозируемой.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, по словами банкира, на следующей неделе страна будет находиться под влиянием энергетических колебаний. И речь ,по его словам, идет не просто о выключенном свете, а "ощутимом ударе по экономическому ритму".

"Когда предприниматель вынужден сократить производство из-за нехватки электроэнергии, он теряет не только доходы, но и возможность развиваться. Его выбор просмотреть цены, чтобы компенсировать потери. И это ощущает каждый потребитель", – объяснил Лесовой.

Впрочем, отметил он, несмотря на это, курс гривни остается контролируемым. Так:

Межбанк работает стабильно.

Наличный рынок следует за ним.

Спекулятивные колебания, "если и появятся, не будут критическими".

"Вопрос лишь о том, как экономика сумеет выдержать внешние и внутренние перегрузки, сохраняя стабильность для людей. И, кажется, гривня сейчас держит курс именно благодаря сочетанию осторожной монетарной политики, доверия населения и готовности экономики адаптироваться к новым вызовам", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. Причем вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

