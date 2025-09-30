Старый курс больше не действует: сколько теперь стоит доллар в банках

В украинских банках существенно снизили курс наличного доллара. Утром 30 сентября они определили его в средние 41,13/41,55 грн (покупка/продажа). Что сразу на 12 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,42-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,42 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Прокредит Банк – 41,63 грн.

Покупают же они ее по 40,95-41,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Прокредит Банк – 41,13 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали стоимость валюты и в обменниках. Там ее определили в средние 41,22/41,54 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.

На ближайшие полгода курс защищен

В то же время, рассказал ранее OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

Он объяснил: сейчас размер золотовалютных резервов составляет более 40 млрд долларов. И при таких условиях "было бы трудно даже представить, что может произойти существенное изменение курса".

"А можем ли мы быть уверенными, что ЗВР будут пополняться так, как раньше? По моему мнению, да. А потому у Национального банка будет возможность поддерживать курс на сегодняшнем уровне", – отметил экономист.

Впрочем, признал он, если перебои в финансовой помощи партнеров Украине все же возникнут, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что на текущей неделе (заканчивается 5 октября) наличный курс доллара в банках будет находиться в пределах 41,2-41,5 грн. Таким же он ожидается в обменниках.

