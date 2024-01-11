Стало известно, сколько средств будет просить ООН у доноров на гуманитарную помощь Украине в 2024 году

Организация Объединенных наций будет просить у доноров $3,1 млрд на гуманитарные потребности Украины, которая почти два года находится в состоянии войны с Россией, на 2024 год. Там отметили, что масштаб гуманитарных потребностей украинского государства остается огромным.

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Об этом на заседании Совета безопасности ООН в среду, 10 января, сказала представитель Управления по вопросам координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну. Она подчеркнула, что нельзя допустить того, чтобы финансовая помощь Киеву уменьшался.

По ее словам, в 2023 году гуманитарные организации оказали ту или иную помощь почти 11 млн человек по всей Украине, что стало возможным только благодаря решительной поддержке доноров. К концу 2023 года было получено более $2,5 млрд из $3,9 млрд, запрошенных в рамках Плана гуманитарного реагирования.

"Но поскольку война в Украине продолжается, вызывая высокий уровень гуманитарных потребностей, финансовая поддержка должна быть устойчивой", – сказала Восорну.

Она добавила, что План гуманитарных потребностей и реагирования на 2024 год для Украины, который будет запущен в Женеве на следующей неделе, предусматривает выделение $3,1 млрд на помощь 8,5 млн человек.

"В 2024 году мы призываем всех доноров еще раз активизироваться и помочь народу Украины", – добавила дипломат.

Также Восорну отметила, что более 14,6 млн человек – около 40 процентов населения Украины – нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить финансовую помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания помощи.

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