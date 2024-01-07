Как украинцам получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ: инструкция

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить финансовую помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания помощи.

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Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в пункты регистрации. Адреса и график работы пунктов можно найти по ссылке.

Финансовую помощь могут получить уязвимые категории ВПЛ, а именно люди, которые пострадали от военных действий и вернулись на свое постоянное место жительства в определенные регионы Украины.

Заявку рассмотрят, и если человек отвечает критериям, заявитель получит на свою карточку выплату в размере 2220 грн (на одного человека). Деньги будут выплачиваться ежемесячно в течение трех месяцев.

Кто может получить помощь от ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ располагает программой денежной помощи ЮНИСЕФ. Она направлена на поддержку многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

Размер пособия составляет 2200 грн ежемесячно, но не более чем на пять человек. Чтобы получить выплаты, нужно было заполнить анкету на сайте, следуя инструкциям.

Как писал ранее OBOZ.UA, в Украине каждая семья, обогревающая в зимний период свое жилье дровами или углем, может получить помощь на приобретение твердого печного топлива. Проект реализуется совместно с международными партнерами Украины, в частности, УВКБ ООН, которое профинансирует часть повышенных выплат.

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