США занесли кулак над кремлевскими танкерами: что ждет теневой флот РФ

В ближайшее время санкции в отношении теневого флота РФ могут ужесточиться. Таким образом США планируют ограничить финансирование вооруженных сил страны-агрессора.

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Об новых санкциях против российской нефти, как сообщают росСМИ, заявил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. "Я думаю, мы приближаемся к тому, чтобы говорить о гораздо более жестком режиме в отношении как теневого флота, так и объемов нефти, которые Россия способна поставлять на рынок", – отметил Сингх.

По его словам, сократить доходы России от продажи нефти в краткосрочной перспективе (от шести месяцев до трех лет) можно при помощи санкционных и других инструментов. Главной целью США должно быть преследование углеводородов.

Также Сингх уточнил, что сократить военные возможности России можно, изменив заинтересованность стран, производящих компоненты для российской военной техники. К таким странам он отнес такие государства:

Китай, который назвал самым злостным нарушителем санкционного режима США;

Индия;

Турция;

Объединенные Арабские Эмираты.

Теневой флот РФ

Ранее страны G7 ограничили цены на российскую нефть в размере $60 за баррель, а на нефтепродукты – на уровне $100 за баррель. Чтобы обойти ограничение, Россия создала теневой флот из десятков судов для перевозки сжиженного природного газа. Эти танкеры принадлежат неизвестным владельцам или структурам, скрывающим бенефициаров и зарегистрированы вне юрисдикций стран, которые ввели ограничения. Против них уже ввели санкции, под которые попали более 50 танкеров.

Ранее в The New York Times была опублікована статья, в которой говорилось, что США боятся усиливать давление на теневой флот РФ. Якобы в Министерстве финансов США предложили штрафовать нефтяные танкеры, помогающие Кремлю обходить санкции хотят усилить давление на так называемый теневой флот танкеров, позволяющий России продавать нефть сверх предельной цены в 60 долларов за баррель. Но экономические советники в Белом доме озабочены риском повышения цен на нефть и роста цен на бензин в США, что может помешать кампании Камалы Харрис на выборах. Несмотря на то, что чиновники казначейства представили анализы, свидетельствующие о низких рисках значительного влияния на рынок нефти, Белый дом не согласился с предложениями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и Великобритания готовятся ужесточить проверки по нефтяному флоту России. В результате корабли т. н. теневого флота, то есть участвующие в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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