США боятся усиливать давление на теневой флот РФ: какие причины

Минфин США предлагает штрафовать теневой флот устаревших нефтяных танкеров, помогающих России обходить санкции, но Белый дом опасается роста цен на бензин перед выборами. Несмотря на анализы, свидетельствующие о низких рисках значительного влияния на рынок нефти, экономические советники опасаются, что это может помешать избирательной кампании Байдена.

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Об этом пишет The New York Times. США и их союзники уже предприняли шаги, чтобы ограничить заработки Москвы от продажи нефти. Однако Россия все чаще находит способы обойти санкции, что повышает давление на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы она усилила свои усилия.

Представители Министерства финансов США хотят усилить давление на так называемый теневой флот танкеров, позволяющий России продавать нефть сверх предельных цен в 60 долларов за баррель, установленную в 2022 году. Экономические советники в Белом доме озабочены риском повышения цен на нефть этим летом и роста цен на бензин в США, что может помешать кампании Байдена на выборах. Несмотря на то, что чиновники казначейства представили анализы, свидетельствующие о низких рисках значительного влияния на рынок нефти, Белый дом не согласился с предложениями.

Предложения по конкретным штрафам

Должностные лица Министерства финансов США хотят, чтобы администрация пошла дальше и нацелилась на танкеры теневого флота конкретными штрафами, которые могли бы ограничить их продажу или заставить их выйти из строя. В прошлом месяце европейские чиновники приняли решение о наказании российских судов, уклоняющихся от санкций, доставляя сжиженный газ. Этот вариант могут дополнить предложением Министерства финансов по нефтяным танкерам.

Дебаты и напряжение внутри администрации

Дебаты между должностными лицами отражают напряжение, которое всегда было в основе новых усилий администрации ограничить продажи российской нефти. Администрация хочет ослабить московскую военную машину без политической негативной реакции, которая может возникнуть из-за причинения боли американским водителям.

Этот спор является редким публичным случаем внутренних разногласий администрации относительно инфляции и политики в отношении Украины. В нем противостоят чиновники казначейства против помощников в Национальном экономическом совете Белого дома, возглавляемого Лейлом Брейнардом. Официальные лица Белого дома описывают процесс как рутину и подчеркивают, что никаких решений не принималось. По словам источников издания, предложенные наказания в отношении российского теневого флота остаются на рассмотрении и неизбежны.

От санкций спасают танкеры

В 2022 году было установлено ограничение на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, что должно было ограничить возможность Москвы получать прибыль от экспорта энергоресурсов, в то же время позволяя нефти продолжать поступать на международные рынки, чтобы предотвратить глобальный ценовой шок. Ограничение цены поначалу оказалось успешным, но вскоре Россия нашла обходные пути, включая доставку нефти покупателям через группу устаревших танкеров "Совкомфлота", работающих без западного страхования.

Флот танкеров вместе с альтернативными формами морского страхования позволил Кремлю продолжать получать значительные доходы от экспорта нефти, помогая финансировать войну против Украины. Двадцать танкеров теневого флота из 120 имеющихся в настоящее время находятся под санкциями. Администрация может постепенно наказать еще 100 танкеров, чтобы минимизировать перепады цен.

Санкции ЕС и Великобритании

Европейский Союз ввел ограничения относительно более двух десятков судов, в том числе 17 из которых перевозили нефть для Москвы. Санкции ЕС последовали за аналогичными мерами, предпринятыми Великобританией. Практически каждый подсанкционный российский нефтяной танкер остается бездейственным и пустым спустя несколько месяцев после введения санкций США. С октября 2023 г. 40 кораблей, участвующих в торговле нефтью, были добавлены в список Минфина США, в основном за нарушение ценового лимита.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские банки, покидающие Московскую биржу из-за санкций США, снижают объемы торгов юанем на 14%, что приводит к перемещению торгов на внебиржевой рынок, где объемы выросли на 27%. Это подчеркивает усиление денежной изоляции России.

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