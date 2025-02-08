США заинтересованы в редкоземельных элементах в Украине: какие месторождения нужны Трампу

В США заявили об интересе к украинским месторождениям. Полезные ископаемые и редкоземельные элементы могут доставлять из Украины в обмен на помощь.

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Ранее, как пишет Reuters, президент Владимир Зеленский заявил, что готов заключить соглашение с президентом США Дональдом Трампом, предусматривающим участие США в разработке огромных украинских месторождений редкоземельных элементов и других критических минералов. 3 февраля Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина снабжала США редкоземельными элементами в обмен на финансовую поддержку войны Киева против России. Эту идею Зеленский высказал в своей стратегии "плана победы", которую осенью прошлого года представил союзникам Киева, в частности Трампу.

Среди прочего план предусматривает достижение договоренностей с иностранными партнерами относительно общего доступа к стратегически ценным ресурсам Украины. Редкоземельные металлы – это группа из 17 металлов, которые используются для изготовления магнитов, превращающих энергию в движение для электромобилей, мобильных телефонов, ракетных систем и другой электроники.

Китай, которому Трамп угрожал торговой войной, является крупнейшим в мире производителем редкоземельных металлов и многих важных минералов. Геологическая служба США считает критически важными 50 минералов, включая несколько типов редкоземельных элементов, никель и литий. По данным Минэкономики, в Украине есть залежи 22 из 34 полезных ископаемых, определенных Евросоюзом как критические. Это промышленные и строительные материалы, ферросплавы, драгоценные и цветные металлы и редкоземельные элементы. Украина также имеет большие запасы угля, однако большинство из них сейчас находятся на оккупированной территории.

По оценкам украинских аналитических центров We Build Ukraine и Национального института стратегических исследований со ссылкой на данные за первое полугодие 2024 года, около 40% металлических ресурсов Украины сейчас оккупированы Россией. Они не предоставили детального распределения. С этого времени российские войска продолжали уверенно продвигаться на востоке Донецкой области. В январе Украина закрыла свою единственную шахту коксующегося угля за городом Покровск.

Есть месторождение лития в центральной Кировоградской области. Алексей Соболев, первый заместитель министра экономики, заявил в январе, что правительство работает над соглашениями с западными союзниками, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Италию по проектам, связанным с разработкой критических материалов. Правительство оценивает общий инвестиционный потенциал сектора примерно в 12-15 миллиардов долларов к 2033 году. Государственная геологическая служба сообщила, что правительство готовит около 100 участков для совместного лицензирования и разработки, но не предоставило дополнительных деталей. Несмотря на то, что у Украины есть высококвалифицированная и относительно недорогая рабочая сила и развитая инфраструктура, инвесторы выделяют ряд препятствий для инвестиций. К ним относятся неэффективные и сложные регуляторные процессы, а также трудности доступа к геологическим данным и получение земельных участков.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп уже пригрозил Европейскому Союзу торговой пошлиной. Новая американская администрация готова начать торговую войну с ЕС, если Европа не будет закупать больше нефти и газа у США.

Такие намерения Трампа, по определению Зеленского, вполне логичны, поскольку импорт в Европу российских энергоресурсов, противоречащий гарантиям безопасности США, все еще имеет место.

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