'Будем хабом для Европы': Зеленский рассказал об 'интересном' предложении для Трампа по газу

Украина рассчитывает на военную поддержку Соединенных Штатов. В свою очередь, она готова предложить Америке свои полезные ископаемые, а также стать хабом для американского газа, который нужен Европе.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters. Украинский лидер сослался на "когда-то засекреченную карту огромных редкоземельных месторождений и других критически важных минералов".

"Если мы говорим о соглашении, давайте договариваться. Мы только за это", – цитирует издание слова господина Зеленского, адресованные администрации США.

В частности, украинский президент сообщил, что Киев и Вашингтон уже обсуждают идею использования огромных украинских подземных хранилищ газа для хранения американского сжиженного газа.

"Я знаю, что администрация Трампа в этом очень заинтересована. Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку сжиженного газа в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы", – сказал он.

Напомним: недавно Дональд Трамп сказал, что ожидает от Украины "редкоземельных металлов" в обмен на продление помощи Вашингтоном.

Как отмечает агентство, Владимир Зеленский соглашается с такими требованиями. Более того, ссылаясь на указанную карту, он доказывает, что Украина имеет наибольшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, и урана, который используется для ядерной энергетики и для оружия.

Тем не менее, президент Украины подчеркивает, что Киев "не предлагает просто отдавать" свои ресурсы, а рассчитывает "на взаимовыгодное партнерство для совместного их развития".

"Американцы помогли больше всего, и потому американцы должны зарабатывать больше всего. Они должны иметь этот приоритет (на украинские полезные ископаемые), и он будет. Об этом я также хотел бы поговорить лично с президентом Трампом", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп уже пригрозил Европейскому Союзу торговой пошлиной. Новая американская администрация готова начать торговую войну с ЕС, если Европа не будет закупать больше нефти и газа у США.

Такие намерения Трампа, по определению Зеленского, вполне логичны, поскольку импорт в Европу российских энергоресурсов, противоречащий гарантиям безопасности США, все еще имеет место.

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