США помогут восстановить и защитить украинскую энергетику от российских ударов: есть ли шанс успеть до зимы

США сосредоточат свою энергетическую поддержку Украины в $824 млн на срочной реконструкции энергообъектов. Мощности генерации серьезно пострадали из-за серии российских ракетных и дроновых атак, поэтому подготовка к зиме оказалась под угрозой. Однако, по расчетам экспертов, украинские электростанции получили слишком серьезный ущерб, чтобы их удалось полностью восстановить до холодов даже с новой помощью.

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Как заявил во время Международной конференции по восстановлению Украины помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, из $500 млн из $824 млн, направленных на помощь энергосектору Украины, – это новые деньги. А вот $324 млн – средства, которые уже были выделены Конгрессом. Их решили перепрофилировать после целенаправленных нападений России на энергетику Украины в последние недели.

В целом, по словам Пайетта, США помогут восстановить, диверсифицировать и защитить украинскую энергетику от российских атак. При этом отрасль планируют привести в соответствие с европейскими стандартами.

"Наши действия руководствуются приоритетами украинского правительства. Честный ответ: мы должны сделать все. Поэтому мы пытаемся помочь с реконструкцией старой теплоэлектростанции, разрушенной атаками Путина с 22 марта (Змиевская ТЭС. – Ред.). Мы также стараемся ускорить работу над "новой энергией" – больше ветра, больше солнца, больше сохраняющих аккумуляторов. Мы также услышали сообщение правительства о желании построить будущую децентрализованную энергетическую систему, поэтому по своей сути более устойчивой к российским воздушным атакам", – сказал Пайетт.

Украинская энергетика должна максимально восстановить генерацию до зимы и наступления морозов. Иначе отопительный сезон в стране будет сверхсложным. По подсчетам министра энергетики Украины Германа Галущенко, достаточное восстановление энергетики до зимы невозможно без дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Половина генерирующих мощностей вышла из строя после атак России, но обстрелы не прекращаются. Потому новые системы ПВО нужны уже "в ближайшие недели", предупредил Галущенко. "У нас есть пять месяцев до зимы. Если мы сейчас не сможем защитить энергосистему, мы не можем произвести ремонт. Одних 50% не хватит, чтобы пережить зиму", – сказал министр на Конференции по восстановлению.

Пайетт также отмечал, что главной задачей остается защита украинской энергетической инфраструктуры. "Конечно, мы помогаем большим количеством противовоздушной обороны, потому что это также требование номер один", – сказал Пайетт.

По его словам, для партнеров Украины, важно, чтобы российский диктатор Путин не смог "превратить зиму в оружие против Украины". "Соединенные Штаты собираются возглавить международные усилия, чтобы обеспечить победу Украины, – резюмировал помощник госсекретаря США.

В то де время, многие эксперты дают весьма острожные прогнозы касательно восстановления энергетики Украины в краткие сроки. Большинство тепловых и гидроэлектростанций страны были разрушены, а именно они обеспечивают дополнительные генерирующие мощности для удовлетворения спроса в периоды пикового потребления.

"Ситуация еще хуже, чем была в прошлом году (зимой 2022-2023. – Ред.)", – рассказала NYT эксперт по энергетической безопасности DiXi Group Елена Лапенко. Она подсчитала, что даже при умеренных температурах и отсутствии новых российских атак на энергосистему Украине уже не хватает 1,3 гигаватт в часы пикового потребления. Это около одной десятой потребления в пиковые часы. Зимой, считает Лапенко, ситуация ухудшится.

Глава аналитического центра DiXi Group Елена Павленко также считает, что восстановить достаточные генерирующие мощности до наступления зимы вряд ли получится. По ее словам, сейчас Украина остро нуждается в запасном оборудовании. Одним из способов решения проблемы может стать установка властями газотурбинных передвижных электростанций по всей стране. Но этот вариант может занять до года, отметила Павленко.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко уже предупредил, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего на 5-6 часов в сутки. Впрочем, он уверен, что этот прогноз еще может измениться.

"Шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим (разрушенных и поврежденных энергообъектов. – Ред.). Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что свет будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", – отметил Коваленко.

А глава киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко считает, что энергосистема не будет полностью отремонтирована в течение как минимум двух лет. "Это на пару лет. Не то чтобы эта зима была исключением. При хорошем раскладе дел где-то через зиму, то есть 2027-2028 год возможно, обойдется без отключений", – отметил эксперт.

Энергетике нужно не только восстановление, но и реформы

Пайетт отдельно подчеркнул, что Украина не должна сходить с пути к большей прозрачности и подотчетности работы энергетического сектора. Это увеличит его эффективность. "Ответ на это состоит в том, чтобы создать структуру корпоративного управления, которая отвечает наивысшим стандартам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию и Европейского Союза", – сказал Пайетт.

Он ожидает, что интеграция Украины в Европейский Союз поможет в осуществлении дальнейших реформ, с которыми Пайетт помогал Украине, будучи послом США в Киеве. "Для меня это очень личный вопрос, потому что я работаю над этими вопросами, помогая народу Украины уже 11 лет. Инструкции, дорожная карта очень четкие. В соглашении о вступлении в ЕС очень важно, что мы услышали сегодня президента (Европейской комиссии. – Ред.) Урсулу фон дер Ляйен, которая подтвердила обязательство начать переговоры о вступлении до конца июня и думает об Украине как о будущем члене Европейского Союза", – сказал Пайетт.

Он добавил, что это "то, за что боролись украинцы, которые вышли на Майдан в 2013 году", но "есть еще много работы". "Моя команда и Энергетическое бюро очень вовлечены в вопросы корпоративного управления компании "Нафтогаз", вокруг всего энергетического сектора. Я видел столько непрозрачности в прошлом, но с точки зрения того, что должно быть сделано, то, чего требует сам украинский народ... Это также все шаги, являющиеся частью становления Украины как члена ЕС", – сказал Пайетт.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в Берлине заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 ГВт генерации электроэнергии. Пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт, соответственно на данный момент у страны есть только половина необходимых мощностей.

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