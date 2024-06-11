Первая зима без отключений света возможна в 2027-2028 годах: как полностью восстановить электроснабжение

Энергетическая система Украины получила значительные повреждения из-за российских атак, что приведет к регулярным отключениям электричества зимой. По прогнозам ситуация может улучшиться к 2027-2028 годам, когда отключений, возможно, удастся избежать.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью СМИ. В результате российских терактов против украинской энергетики, сосредоточившихся на уничтожении генерирующих мощностей, Украина оказалась в тяжелом положении.

Ранее, в 2022 году атаки были направлены преимущественно на высоковольтные сети. Украинские энергетики быстро реагировали на эти ушибы и восстанавливали повреждения. Однако в 2023 году россияне изменили тактику, сосредоточившись на ударах по тепловым генерациям, угольным электростанциям и большим гидрогенерирующим мощностям. "В результате ударов мы потеряли половину того объема генерации, который имел зимой. А это 50%. Поэтому сейчас мы в очень жестком дефиците именно генерирующих мощностей ", – подчеркнул Александр Харченко.

По словам эксперта, первая зима без отключений может быть только в 2027-2028 годах. "Это на пару лет. Не то чтобы эта зима была исключением. При хорошем раскладе дел где-то через зиму, то есть 2027-2028 год возможно, обойдется без отключений ", – отметил Харченко.

Несмотря на серьезные проблемы, украинская энергосистема показывает высокую устойчивость. Харченко отмечает, что любая европейская страна не выдержала таких массированных ударов, как Украина. "Я уверен, что любая европейская страна давно бы вообще не имела электричества. Что Польша, что страны Балтии давно подключали бы электричество в час в сутки. И это было бы счастьем. Украинская энергосистема – одна из самых стойких ", – подчеркнул он.

О возможности применения новейших технологий для полного восстановления электроснабжения Харченко отметил, что не существует волшебных решений. Единственным фактором, который может существенно изменить ситуацию, является увольнение и возврат к работе Запорожской атомной электростанции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения России превысили $56,2 млрд, из которых прямые убытки составляют более $16,1 млрд, а косвенные потери – $40,1 млрд. Восстановление разрушенной инфраструктуры по принципу "Восстановить" лучше, чем было" требует $50,5 млрд.

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