Трамп не будет терпеть промедления в переговорах: США готовят 500% пошлины для партнеров Москвы

Американский президент Дональд Трамп считает, что Владимир Путин затягивает время и уходит от реальных переговоров о мире. В ответ на это США могут ввести масштабные санкции, в частности против российского теневого флота, и 500% пошлины против третьих стран, закупающих российский газ и нефть. Ожидается, что, если этот пакет санкций будет принят, это может существенно изменить экономическую ситуацию в РФ.

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Об этом сообщает The Hill. Трамп заявил, что разочарован действиями Владимира Путина и считает, что Москва тормозит переговоры о прекращении огня.

Согласно источникам Fox News, Трамп рассматривает возможность введения новых агрессивных санкций, в том числе против российского теневого флота. Такое заявление прозвучало на фоне инициативы 50 американских сенаторов, предложивших ввести 500% пошлины на товары из стран, продолжающих покупать российскую нефть, газ и уран. Эта инициатива получила значительную поддержку как среди республиканцев, так и среди демократов, что демонстрирует жесткую позицию американских законодателей относительно политики РФ.

Группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом (RS.C.) и Ричардом Блюменталем (D-Conn.) представила законопроект, предусматривающий как первоначальные, так и вторичные санкции. Это означает, что сотрудничающие с Россией страны могут столкнуться с огромными торговыми пошлинами и другими экономическими ограничениями. Основные пункты законопроекта:

500% пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители (нефть, газ, уран);

(нефть, газ, уран); ограничение для финансовых учреждений , взаимодействующих с санкционными компаниями РФ;

, взаимодействующих с санкционными компаниями РФ; расширение санкций на российский теневой флот, используемый для обхода ограничений.

Американские сенаторы напомнили также о предыдущих неудачных попытках остановить российскую агрессию дипломатическими методами. В частности, в 1994 году в рамках Будапештского меморандума Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России.

Однако эти гарантии не были соблюдены, что привело к аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабному вторжению в 2022 году. Минские договоренности 2014-2015 годов также не смогли остановить дальнейшую агрессию, заставляющую США и их союзников прибегать к более жестким мерам.

Введение таких жестких экономических мер может существенно повлиять на российскую экономику. Во-первых, значительное повышение пошлин сделает российскую нефть и газ менее привлекательными для третьих стран, таких как Китай и Индия. Во-вторых, санкции в отношении теневого флота могут усложнить экспорт энергоносителей и лишить Россию значительных финансовых потоков.

Тем временем переговоры по прекращению войны продолжаются. Российские представители на встречах в Саудовской Аравии требуют смягчения санкций в отношении своих банков и сельскохозяйственной продукции, однако США пока не демонстрируют готовность идти на такие уступки без реальных действий со стороны Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, новые 25% пошлины США на сталь и алюминий больше всего ударят по украинским производителям труб, ведь более 75% всего экспорта в США – это трубы, а их доля в экспорте труб для нефте- и газопроводов составляет 37%. Поэтому украинские экспортеры потеряют значительную часть рынка, на который в 2024 году приходилось $150 млн, или 4% совокупного экспорта Украины.

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