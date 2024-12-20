США начали передавать Украине доходы от замороженных активов РФ: сколько получим
В ближайшие дни Украина получит от Всемирного банка 2 млрд долларов через механизм DPL (политики развития "Основы роста") – это первый случай передачи средств за счет замороженных российских активов Украине от США.
Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом, из выделенной суммы возвращать придется только половину.
"Украина начинает получать первые средства США за счет замороженных российских активов. Всемирный банк выделит 2 млрд долларов через механизм DPL. Исполнительный совет банка накануне одобрил выделение средств", – заявил глава правительства.
Ранее в Министерстве финансов сообщили, что министр Сергей Марченко подписал с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом финансовые соглашения в рамках программы DPL. Из $2 млрд кредитной помощи 1 миллиард выделили США – эти средства не нужно будет возвращать.
Средства выделяются из фонда Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (FORTIS Ukraine FIF) общим объемом $50 млрд, из которых $20 млрд – это вклад США. Цель DPL – поддержка проведения ключевых реформ в Украине для укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста:
- железнодорожная инфраструктура;
- таможенная и налоговая политика;
- борьба с коррупцией;
- государственные предприятия;
- развитие частного сектора.
"Остальные суммы ($567 млн и $483 соответственно) в виде кредита выделят правительства Японии и Великобритании соответственно. Украина выполнила все необходимые меры для получения средств. Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления", – резюмировал Шмыгаль.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в общей сложности в зарубежных кредитных учреждениях иммобилизовано около 280 миллиардов долларов, подавляющая часть суммы была заблокирована в Европе. В правительстве Украины декларируют желание получить доступ к основной части средств, а не только к доходам от них.
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