США начали передавать Украине доходы от замороженных активов РФ: сколько получим

В ближайшие дни Украина получит от Всемирного банка 2 млрд долларов через механизм DPL (политики развития "Основы роста") – это первый случай передачи средств за счет замороженных российских активов Украине от США.

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Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом, из выделенной суммы возвращать придется только половину.

"Украина начинает получать первые средства США за счет замороженных российских активов. Всемирный банк выделит 2 млрд долларов через механизм DPL. Исполнительный совет банка накануне одобрил выделение средств", – заявил глава правительства.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что министр Сергей Марченко подписал с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом финансовые соглашения в рамках программы DPL. Из $2 млрд кредитной помощи 1 миллиард выделили США – эти средства не нужно будет возвращать.

Средства выделяются из фонда Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (FORTIS Ukraine FIF) общим объемом $50 млрд, из которых $20 млрд – это вклад США. Цель DPL – поддержка проведения ключевых реформ в Украине для укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста:

железнодорожная инфраструктура;

таможенная и налоговая политика;

борьба с коррупцией;

государственные предприятия;

развитие частного сектора.

"Остальные суммы ($567 млн и $483 соответственно) в виде кредита выделят правительства Японии и Великобритании соответственно. Украина выполнила все необходимые меры для получения средств. Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления", – резюмировал Шмыгаль.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в общей сложности в зарубежных кредитных учреждениях иммобилизовано около 280 миллиардов долларов, подавляющая часть суммы была заблокирована в Европе. В правительстве Украины декларируют желание получить доступ к основной части средств, а не только к доходам от них.

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