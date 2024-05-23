Германия готова пустить доходы от замороженных активов РФ в помощь Украине – Reuters

Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в войне с РФ и готова быстро перенаправить эти средства. Речь идет именно о доходах, а не самих активах.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на собственные источники в министерстве финансов Германии.

"Если существует юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам еще лучше использовать в будущем эти финансовые потоки из замороженных активов, то мы, безусловно, готовы это сделать", - сказал источник.

В то же время, правительство Германии сдержанно относится к планам США также использовать для помощи Украине и самые замороженные российские активы.

"Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов. Дело не в самих активах", – заявил спикер правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине в среду, 22 мая.

По убеждению немецкого минфина, такой подход позволит соблюсти основополагающий принцип международного права,

"Существование активов российского центрального банка останется неизменным. Это означает, что фундаментальные принципы международного права, такие как государственный иммунитет, сохраняются", – сказал представитель министерства финансов Германии.

Издание отметило, что на следующей неделе на встрече министров финансов стран "Большой семерки" будут согласовываться план перенаправления процентных доходов с замороженных российских активов, чтобы быстро предоставить деньги Украине. Встреча состоится в Италии, на нее приглашена и Украина.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер пояснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Он потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу добиться направления замороженных на Западе российских активов в Украину. Для этого создается отдельная подгруппа, которая будет работать над вопросом конфискации русских суверенных активов за рубежом.