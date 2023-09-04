США хотят передать Украине $1 млрд конфискованных активов РФ: детали

С начала полномасштабной войны в Украине, развернутой страной-террористкой РФ, США конфисковали во всем мире подсанкционных российских активов на общую сумму свыше $1 млрд. Минюст США ищет возможности направить эти деньги нашему государству.

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Об этом заявила в программе "60 Minute" заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, пишет CBS. "Мы ищем полномочий от Конгресса, чтобы позволить нам использовать изъятые средства во благо украинского народа", – сказала она.

На вопрос, как правительство Штатов конфискует личное имущество россиян в других странах, Лиза Монако ответила, что укрыться от санкций практически невозможно.

"Мы останавливали полеты самолетов в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Мы арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. Мы предъявили обвинение тем, кто отмывал деньги в Великобритании. Мы показали, что нет места скрыть имущество под санкциями", – сказала она. Монако.

Напомним, в марте 2022 года была создана рабочая группа KleptoCapture, руководимая Офисом Монако. Это подразделение по применению санкций против российских олигархов и поиску их скрытых активов во всем мире. В Монако заявили, что эти усилия опираются на широкое сотрудничество с иностранными партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Rockwool из Дании могла продать стране-агрессору изоляционные материалы для трех самых современных подлодок российского флота. Речь идет о лодках "Князь Владимир", "Белгород" и "Великие Луки".

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