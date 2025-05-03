США благодаря созданному фонду могут предоставить Украине оружие на $30 млрд: озвучены детали

Президент Владимир Зеленский заявил, что запланированная на этот год помощь от Соединенных Штатов составляет $15 млрд, и такая же сумма на следующий. Однако благодаря Инвестиционному фонду восстановления, созданному соглашением о недрах, запланированных на 2026 год $15 млрд можно получить уже в этом году. При этом помощь США будет зачислена в качестве вклада в Фонд.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Укринформ. "Увеличение помощи от США – Есть $15 млрд 2025 года согласно решениям, которые были приняты Конгрессом год назад. 15 млрд – пакет на 2025 год, и оружие на эту сумму. Также есть 15 млрд, которые они разбивали на 2026-й. Вопрос – эти деньги до тебя доходят или не доходят. И это большие деньги, 30 млрд. Вопрос – можно ли в 2026 году благодаря фонду, теперь уже созданному, можно ли 15 млрд 2026-го приблизить к 2025-му, например, на вторую половину, и получить оружие на 30 млрд 2025 и 2026, но уже сейчас", – рассказал Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что благодаря соглашению о недрах американский бизнес может впервые прийти на украинский рынок. "Я считаю, что в чем историчность этого события (подписание соглашения о недрах – ред.), в том, что американцы могут прийти впервые на украинский рынок", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что успех в реализации соглашения будет зависеть от желания Соединенных Штатов Америки. "Имею в виду, что если американский бизнес решит серьезно инвестировать - это лучший вариант. Потому что это для них будет понятно, что это поддерживается правительством Соединенных Штатов Америки и неважно когда - сегодня, через 5-10 лет. То есть этот институт - это доверие. И поэтому, если американцы будут видеть в Украине реальное большое пространство, сделано… Украина ничего не потеряет, и Соединенные Штаты ничего не потеряют", – заметил президент.

В то же время, как заявил заместитель министра экономики торговый представитель Тарас Качка, Украина начнет вносить платежи в общий с США инвестиционный фонд восстановления не ранее 2030 года. Об этом чиновник рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", отмечает Суспільне.

По его словам, поскольку фонд "многолетний", украинские взносы в него начнутся по меньшей мере через три-четыре, а может и пять лет.

"Потому что речь идет о рентных платежах, которые получает бюджет от добычи полезных ископаемых, в соответствии с лицензиями, выданными после вступления в силу соглашения. То есть этот горизонт даже при обычных мирных условиях – три-четыре года. Очевидно, что платежи будут не раньше 2030 года. И, собственно, по этому поводу мы можем рассчитывать. фонд много-много лет", – сказал он. Качка подчеркнул, что взносы Украины не являются платой США, а это взнос, который будет потом инвестироваться в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение, напомним, было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых из США подписало министерша экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Стороны опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Его еще предстоит ратифицировать Верховной Раде, и касается он месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – оно может стать американским вкладом в фонд.

Торговый представитель Украины Тарас Качка также заявил, что в соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимает исключительно правительство Украины.

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