Совет Европы определил принципы, как наказать Россию и заставить ее возместить ущерб Украине

Министры юстиции государств-членов и наблюдателей Совета Европы определили принципы для наказания РФ и возмещения ущерба украинцам. Для этого нужно создать Реестр ущерба, а также провести расследование преступлений РФ. Разработанные шаги назвали "Рижскими принципами" (встреча проходила в Риге 11 сентября).

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Об этом говорится на сайте Совета Европы. Среди "Рижских принципов" указали следующие пункты:

Реестр ущерба для Украины. Он должен ориентироваться на жертв, уязвимых групп (женщин и детей). А украинским властям нужно помочь создать и координировать реестр. Министры напомнили о важности Реестра ущерба как первого шага к тому, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она причинила Украине своей незаконной войной. Работа Регистра, включая его цифровую платформу, на которой собраны все данные о претензиях и доказательствах, призвана стать первым компонентом будущего международного механизма компенсации. "Это поможет обеспечить полное и эффективное возмещение ущерба Украине и жертвам посредством отдельного международного инструмента, который будет создан в сотрудничестве с Украиной", – отмечается в заявлении.

Все преступления РФ должны быть расследованы. "Все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине, должны быть полностью расследованы и, если это оправдано, преследоваться по закону на национальном и международном уровнях, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия", – говорится в заявлении. Правосудие должно восторжествовать в отношении всех жертв и с целью предотвращения будущих военных преступлений.

"С этой целью мы поддерживаем расследования и усилия по сбору доказательств, проводимые украинскими властями, другими национальными властями и прокурором Международного уголовного суда (МУС)", – говорится в заявлении министров.

В этом отношении они подчеркнули значение ордеров прокурора МУС на арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями, такими как незаконная депортация и перемещение детей из или на временно контролируемые или оккупированные территории Украины. Они самым решительным образом осудили их принудительное помещение под стражу или усыновление гражданами России, а также попрание их достоинства и прав. Они также призвали все соответствующие заинтересованные стороны, включая международные организации, продолжающие свою работу в Российской Федерации и Беларуси, активно участвовать в выявлении текущих мест незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и оказать помощь для их безопасного возвращения.

Совет Европы продолжит поддерживать эффективную реализацию Плана действий для Украины под названием "Устойчивость, восстановление и реконструкция на период 2023-2026 годов".

Напомним, ранее стало известно, что США хотят передать Украине $1 млрд конфискованных активов РФ. Минюст США ищет возможности направить эти деньги нашему государству. Американское министерство юстиции нуждается в предоставлении ему Конгрессом полномочий, которые "позволят использовать изъятые средства во благо украинского народа".

А 5 сентября Германия отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В нее вошла первая партия новых снарядов к зенитным установкам Gepard.